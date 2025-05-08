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MLB／希斯6.1局無安打被轟破還傷退 洋基2度追平延長賽退教士

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
教士先發投手希斯6.1局無安打被貝林傑一棒轟破，接著對下一棒還中途傷退。 路透
教士先發投手希斯6.1局無安打被貝林傑一棒轟破，接著對下一棒還中途傷退。 路透

今天教士與洋基隊之戰打得糾纏，教士兩度領先，然而洋基貝林傑（Cody Bellinger）陽春砲、葛里沙姆（Trent Grisham）兩分砲兩度追平，最終更靠著艾斯卡拉（JC Escarra）的再見高飛犧牲打，在延長賽以4：3勝出。

教士先發投手希斯（Dylan Cease）今天前6局沒有被敲出安打，僅有2次保送、1次捕手妨礙打擊讓洋基打者上壘，正朝著無安打比賽前進卻在第7局遭遇痛擊。

貝林傑的陽春砲轟破洋基無安打局面。 路透
貝林傑的陽春砲轟破洋基無安打局面。 路透

7局下1出局後，希斯挨了貝林傑一發陽春砲，無安打與完封的機會一同被終結，接著雖然投出三振，但在面對多明奎茲（Jasson Dominguez）投到第3球後，希斯的肢體語言看得出有狀況，防護員、總教練、投手教練都上場關心，最終將他換下場，希斯被拍到不時舒展著自己的右前臂。

教士在4局上靠梅里爾（Jackson Merrill）陽春砲取得的領先消失，不過8局上梅里爾又敲出超前安，該局取得2分；然而8局下洋基又靠著葛里沙姆棒打前東家，一棒追平比數。

兩隊以3：3進入延長賽，10局上近況不佳的威廉斯（Devin Williams）上場雖然出現保送、觸身球，但三個出局數都用三振抓下，凍結比數，而10局下洋基隊就靠著犧牲觸擊將跑者護送上三壘後，大齡菜鳥、前Uber司機艾斯卡拉代打敲出高飛犧牲打贏下比賽。

希斯最終留下6.2局被敲1支安打、失1分、9次三振的好投，不過仍未確定受傷嚴重程度；而洋基新王牌投手弗里德（Max Fried）則是7局被敲5支安打、失1分、8次三振，兩人都無關勝負。

希斯 洋基

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