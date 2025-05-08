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MLB／前國聯MVP布萊恩動手術解決背傷 4年第9度進傷兵名單

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊恩打算進行手術來解決椎間盤問題，這是他2022年以來第9次進入傷兵名單。 路透
布萊恩打算進行手術來解決椎間盤問題，這是他2022年以來第9次進入傷兵名單。 路透

洛磯隊球星「老大」布萊恩（Kris Bryant）先前因椎間盤傷病問題進入傷兵名單，他決定明天前往洛杉磯並進行背部手術，解決這問題，這也是布萊恩自2022年以來，第9次進入傷兵名單。

根據美媒報導，布萊恩即將進行的療法被稱為「燒灼術」，目的是阻斷從背部傳遞至大腦的疼痛訊號，洛磯教頭布雷克（Bud Black）表示：「根據醫生的說法，這應該能幫助他減輕一些不適，應該能在一兩天內恢復訓練活動。」

現年33歲的布萊恩本季打擊率1成54、僅1分打點，還吞了13K，也尚未開轟。自從他2022年與洛磯簽下7年1.82億美元合約以來，只出賽170場，飽受足部傷勢、手指骨折、肋骨挫傷與背部慢性傷病困擾。

布萊恩在洛磯4年打擊率2成44，只出出17支全壘打與61分打點。2013年他被小熊隊以第1輪第2順位挑走，並在2015年登上大聯盟，2016年獲得國聯MVP，並成為小熊該年奪冠班底，終結小熊108年世界大賽冠軍荒。

布萊恩 洛磯

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