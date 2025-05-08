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MLB／敬遠大谷翔平引爆6分大局 羅伯茲：後面有很多好打者

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
馬林魚今天選擇敬遠大谷還是付出丟分代價。 美聯社
馬林魚今天選擇敬遠大谷還是付出丟分代價。 美聯社

美國職棒道奇隊今天在比賽後段全面開火，全場12支安打有11支是在第6局以後敲出，最終以10：1大勝馬林魚隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後指出，第7局在大谷翔平獲得敬遠後攻下6分是關鍵點，「我們後面有很多好打者」。

「到比賽中段還是勢均力敵，那個6分的大局太關鍵了，球員一個接一個地打出非常好的打席，令人很滿意。」羅伯茲賽後受訪時表示。

7局上2出局、二三壘有人情況下，馬林魚隊選擇故意四壞保送今天曾敲出三壘打的大谷翔平，然而道奇隊在那之後攻進5分，在大谷被保送之前還有金慧成敲出1分打點安打，單局合計打下6分。

羅伯茲表示：「大谷被敬遠了，但我們在貝茲的打席中得分，我再說一次，讓打席輪到貝茲對對手來說很不容易，有這麼多優秀打者排在後面，對我們是很大的優勢。」

貝茲先選到保送擠回1分，弗里曼也在之後敲出3分打點三壘安打，弗里曼賽後說：「貝茲展現了非常出色的打席，成功選到四壞球，為後面創造機會。」

羅伯茲 貝茲

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