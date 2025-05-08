快訊

NBA／勇士柯瑞生涯首次肌肉拉傷！預估休息一周G2至G4缺陣

《2025 NBA 季後賽預測王》熱戰中 快來抽Apple Watch等多項好禮！

日前記者會上說話結巴是心虛？楊金龍否認自嘲：是口才不好

MiLB／曾與超級新人克爾茲同隊 沙子宸觀察：表情始終如一

中央社／ 洛杉磯7日專電
沙子宸。 中央社
沙子宸。 中央社

美國職棒運動家隊把超級新人克爾茲（Nick Kurtz）升上大聯盟，他在小聯盟僅出賽32場，上升速度驚人，台灣投手沙子宸去年短暫與克爾茲同隊，對他比賽態度印象深刻，「無論打得好不好，表情都一樣」。

22歲的克爾茲是運動家隊2024年選秀會的首輪第一指名。當年選秀會有615名球員入選，一壘手柯茲的選秀順位高居第4名，可見實力是同輩之中的頂尖，在亞洲棒球界稱為「大物新人」。

克爾茲去年下半季展開職業生涯，在運動家1A港口隊出賽7場，敲出10支安打，包括4支全壘打、2支二壘安打，打擊實力驚人。台灣投手沙子宸去年和今年效力港口隊，近距離見證這名超級新人的身手。

克爾茲去年下半季在1A、2A出賽共12場，今年季初在小聯盟最高層級3A出賽20場，敲出7支全壘打，4月23日升上大聯盟。

沙子宸向中央社記者表示，去年季中克爾茲加入球隊，第一印象是他的身材高大，身高接近200公分、肌肉壯碩，但又具備絕佳的運動能力。沙子宸有一次見到，克爾茲在一壘防守時，飛身跳起，接殺一顆飛越一壘上空的平飛球。

克爾茲打擊力量驚人，沙子宸說：「看他練打的時候，你就知道他是球隊的選秀狀元。因為他在練打的時候，他都把球打出球場外。所以看到他上大聯盟，其實不意外。」

克爾茲與沙子宸年齡相近，同樣在2003年出生，克爾茲只比沙子宸年長7個月。沙子宸說，與選秀首輪的頂尖球員同隊，觀察到「他們面對比賽的心情很穩定，打得好、打得不好，他們的表情始終如一，看得出來，他們對自己的目標明確，知道自己要做什麼」。

大聯盟 小聯盟 沙子宸 運動家

延伸閱讀

長和獲准賣巴拿馬運河2港口？ 中外交部斥消息無根據

MLB／撿到法官全壘打球太興奮！不知球被順走 嫌犯還裝沒事

MiLB／運動家投手總監看沙子宸優勢 「隧道效果」讓打者頭痛

中職／美、日球探關注徐若熙 大聯盟記者：情況像佐佐木朗希

相關新聞

MLB／反省有做到！大谷翔平敲三壘打+3保送 道奇大勝馬林魚

昨天才說要好好反省自己關鍵時刻應選擇優先上壘，日本球星大谷翔平今天化身上壘機器，敲出一支三壘安打外帶3次保送上壘，跑回2...

MLB／敬遠大谷翔平引爆6分大局 羅伯茲：後面有很多好打者

美國職棒道奇隊今天在比賽後段全面開火，全場12支安打有11支是在第6局以後敲出，最終以10：1大勝馬林魚隊，總教練羅伯茲...

MLB／前田健太正式被釋出 下一步留美職或回日職？

美國職棒老虎隊今天正式宣布，將日前被放入指定讓渡名單（DFA）的日籍投手前田健太釋出，代表他將成為自由球員，下一步不僅考...

MiLB／總教練鼓勵沙子宸、林維恩 不要忘了為何而來

台灣投手沙子宸、林維恩效力美國職棒1A隊伍，總教練高達來自委內瑞拉，最能體會旅外球員心情，談到適應美國文化，建議「不要忘...

MLB／前國聯MVP布萊恩動手術解決背傷 4年第9度進傷兵名單

洛磯隊球星「老大」布萊恩（Kris Bryant）先前因椎間盤傷病問題進入傷兵名單，他決定明天前往洛杉磯並進行背部手術，解決這問題，這也是布萊恩自2022年以來，第9次進入傷兵名單。 根據美媒報

MiLB／曾與超級新人克爾茲同隊 沙子宸觀察：表情始終如一

美國職棒運動家隊把超級新人克爾茲升上大聯盟，他在小聯盟僅出賽32場，上升速度驚人，台灣投手沙子宸去年短暫與克爾茲同隊，對他比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。