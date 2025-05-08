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MLB／前田健太正式被釋出 下一步留美職或回日職？

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前田健太正式被釋出，續留美職或回日職都是選項。 美聯社
前田健太正式被釋出，續留美職或回日職都是選項。 美聯社

美國職棒老虎隊今天正式宣布，將日前被放入指定讓渡名單（DFA）的日籍投手前田健太釋出，代表他將成為自由球員，下一步不僅考慮加盟其他美職球隊，也可能尋求重返日本職棒。

37歲的前田健太在2023年季後離開雙城隊成為自由球員後，與老虎隊簽下總額2400萬美元的兩年合約，然而去年球季只取得3勝7敗成績，並在球季中期轉為後援投手。

今年前田健太仍從後援出發，至今出賽7場，防禦率高達7.88，狀態未見起色。於是球隊在本月1日將他移入指定讓渡名單，從大聯盟40人名單中移除。

儘管前田健太仍有被其他球隊經由讓渡、交易或簽下小聯盟合約的可能性，但最終並未獲得其他球隊青睞，因此他成為自由球員，將另尋新東家。

前田健太於2016年透過入札制度從日本職棒廣島隊加盟道奇隊，第一年就拿下16勝，轉戰雙城隊的2020年縮水球季中也取得6勝，美職生涯累計戰績為68勝56敗，防禦率4.20。

日媒報導指出，在前田健太被DFA後，老東家廣島隊球團本部長鈴木清明僅低調回應，「對於其他球隊的選手，我們無可奉告」。

前田健太 自由球員 雙城

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