快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

獨／板橋33公斤冷氣從天而降砸死女大生 安裝工人、業者判決出爐

MLB／吉田正尚肩膀持續不適 自認若只需打擊便可馬上復出

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚的肩膀仍然有不適感，但他自評若只需打擊，他可以馬上復出。 路透
吉田正尚的肩膀仍然有不適感，但他自評若只需打擊，他可以馬上復出。 路透

紅襪隊日籍球星吉田正尚休賽季右肩動刀，直到目前進行傳球時都還會有不適感，但他強調打擊上沒有任何問題。他透過翻譯表示：「傳球距離來到36公尺以上後，就會感到疼痛。防護員說我今年都會面對到這種痛感。」

吉田正尚在上賽季主要扛DH，繳出打擊率2成80、10轟與56分打點的成績單。自去年季後動右肩手術後，至今仍在做復健。吉田正尚表示，春訓時他以為自己能夠趕上開幕戰，不過顯然事與願違，「復健的進度不如我的預期。」

紅襪休賽季網羅了明星三壘手布萊格曼，間接導致了吉田正尚須負擔外野守備。 美聯社
紅襪休賽季網羅了明星三壘手布萊格曼，間接導致了吉田正尚須負擔外野守備。 美聯社

不過，紅襪自休賽季網羅了明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），原先的固定先發三壘手德弗斯（Rafeal Devers）轉任指定打擊，因此球團規劃吉田正尚本賽季需要負擔外野守備，如今肩膀傷勢仍未見起色，對吉田正尚是一大考驗。

吉田正尚認為自己在打擊方面沒有問題，甚至表示，如果只需要他的棒子，他能夠馬上離開傷兵名單，「我只想盡快回到場上，這就是我的期望。」，吉田正尚邁入旅美第三個賽季，目前與球團仍有3年合約。

吉田正尚 紅襪

相關新聞

MLB／吉田正尚肩膀持續不適 自認若只需打擊便可馬上復出

紅襪隊日籍球星吉田正尚休賽季右肩動刀，直到目前進行傳球時都還會有不適感，但他強調打擊上沒有任何問題。他透過翻譯表示：「傳球距離來到36公尺以上後，就會感到疼痛。防護員說我今年都會面對到這種痛感。」

MLB／今永昇太腿傷歸隊無時間表 小熊王牌史提爾也有過同傷勢

效力小熊隊的日籍左投今永昇太在昨日因為左腿拉傷而被放進15天傷兵名單，這是他生涯首次的腿後側肌肉傷勢，但他並沒有停下訓練腳步，為了保持投球狀態，他打算在休養期間繼續進行傳接球訓練。 「醫生說，幸

MLB／撿到法官全壘打球太興奮！不知球被順走 嫌犯還裝沒事

今天教士隊作客洋基隊的賽事中，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）在四局下半球隊0：2落後時，敲出一發陽春砲，為本季第12轟，也讓自己登上全壘打王寶座。不過值得注意的是，撿到球的球迷竟然

MLB／法官炸裂登全壘打王 洋基單局灌10分打爆教士鐵牛棚

教士隊今天持續作客洋基隊，展開雙方3連戰第2場，比賽前段雙方你來我往，但7局下洋基重砲反擊，包含威爾斯（Austin Wells）滿貫砲在內，打了13人次，洋基終場以12：3轟垮教士，系列賽扳成1：1

MLB／洋基DFA「抗癌鬥士」卡拉斯科 教頭：艱難的決定

洋基隊38歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco）季前被定位為先發備用人選，但洋基先發輪值出現傷兵潮，卡拉斯科擠進輪值，本季8場出賽有6場先發，但他不穩定的表現，仍讓他在今天遭指定讓渡（DFA

MLB／兩度幫道奇追平還是輸 大谷翔平反省最後打席：好想贏

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第10轟，兩度幫助球隊追平，道奇最終仍以4：5輸給馬林魚隊，大谷賽後也感嘆說：「真的很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。