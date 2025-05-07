MLB／吉田正尚肩膀持續不適 自認若只需打擊便可馬上復出

紅襪隊日籍球星吉田正尚休賽季右肩動刀，直到目前進行傳球時都還會有不適感，但他強調打擊上沒有任何問題。他透過翻譯表示：「傳球距離來到36公尺以上後，就會感到疼痛。防護員說我今年都會面對到這種痛感。」

吉田正尚在上賽季主要扛DH，繳出打擊率2成80、10轟與56分打點的成績單。自去年季後動右肩手術後，至今仍在做復健。吉田正尚表示，春訓時他以為自己能夠趕上開幕戰，不過顯然事與願違，「復健的進度不如我的預期。」

紅襪休賽季網羅了明星三壘手布萊格曼，間接導致了吉田正尚須負擔外野守備。 美聯社

不過，紅襪自休賽季網羅了明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），原先的固定先發三壘手德弗斯（Rafeal Devers）轉任指定打擊，因此球團規劃吉田正尚本賽季需要負擔外野守備，如今肩膀傷勢仍未見起色，對吉田正尚是一大考驗。

吉田正尚認為自己在打擊方面沒有問題，甚至表示，如果只需要他的棒子，他能夠馬上離開傷兵名單，「我只想盡快回到場上，這就是我的期望。」，吉田正尚邁入旅美第三個賽季，目前與球團仍有3年合約。