MLB／今永昇太腿傷歸隊無時間表 小熊王牌史提爾也有過同傷勢

效力小熊隊的日籍左投今永昇太在昨日因為左腿拉傷而被放進15天傷兵名單，這是他生涯首次的腿後側肌肉傷勢，但他並沒有停下訓練腳步，為了保持投球狀態，他打算在休養期間繼續進行傳接球訓練。

「醫生說，幸好這不是肩膀或手肘的傷勢，這讓我感覺安心了點，」今永週二透過翻譯表示，「既然是下半身的傷，那就可以持續進行投球訓練。」 不過今勇從沒出現過類似傷勢，因此他與小熊目前尚無法確定具體的復原時間表。

王牌左投史提爾過往也曾發生與今勇相同的傷勢，本賽季他已因肘傷而報銷。 美聯社

「雖然他與史提爾（Justin Steele）都出現過腿傷，但畢竟是2位不同的球員，傷勢嚴重程度也不同，小熊教頭康索（Craig Counsell）說道，「會先以日為單位觀察他的恢復狀況。」 今永則表示：「知道有人也經歷過這種傷，可以跟請教一些經驗，讓我安心不少，」

今永是在週末對釀酒人隊的比賽中進行補位時受傷的，在前一次隊海盜隊的比賽投了五局多後，因腿部抽筋提前退場。但他表示，醫生認為此次傷勢與上次抽筋沒有直接關聯。，「如果要去探究受傷的原因，其實可能有很多因素。重要的是利用這段時間好好反思哪裡需要調整。」