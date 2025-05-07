MLB／撿到法官全壘打球太興奮！不知球被順走 嫌犯還裝沒事

今天教士隊作客洋基隊的賽事中，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）在四局下半球隊0：2落後時，敲出一發陽春砲，為本季第12轟，也讓自己登上全壘打王寶座。不過值得注意的是，撿到球的球迷竟然被一旁的人「順走」這顆全壘打球！

從轉播畫面上可看到，一名坐在右外野，身穿綠色衣服的球迷直接接到了賈吉的第12轟，開心地跟一旁的朋友抱在一起又笑又跳，但球竟在不經意間掉了出來，沿著全壘打牆邊滾動，最後被一名身穿白色連帽衫的男子撿起並塞進口袋。

Finders keepers 😭 pic.twitter.com/ZBeU78QOwN — MLB (@MLB) 2025年5月7日

這段畫面猶如喜劇，因為撿到球的人並沒有告知原本接到球的綠衣男，而是如同演技爆發般，將球藏起後還裝作沒事，與身旁的人一同歡呼。就連外媒都以流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）的知名歌曲「犯罪高手（Smooth Criminal）」來稱呼這名男子。

轉播片段被流傳至社群網站，引來球迷紛紛留言：「這男的太狡猾了！」、「綠衣男完全沒發現欸」，另外，眾人最關心的「球是否歸還」一事，根據外媒報導，在轉播單位的緊盯下，全壘打球最終物歸原主。