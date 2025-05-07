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MLB／法官炸裂登全壘打王 洋基單局灌10分打爆教士鐵牛棚
教士隊今天持續作客洋基隊，展開雙方3連戰第2場，比賽前段雙方你來我往，但7局下洋基重砲反擊，包含威爾斯（Austin Wells）滿貫砲在內，打了13人次，洋基終場以12：3轟垮教士，系列賽扳成1：1平手。
教士4局上率先突破洋基先發投手施密特（Clark Schmidt），馬恰多（Manny Machado）與傷癒歸隊的梅里爾（Jackson Merrill）接連敲安，接著靠著投手犯規與海瓦德（Jason Heyward）的高飛犧牲打，取得2：0領先。
洋基下個半局發動反擊，面對前隊友金恩（Michael King）的投球，「法官」賈吉（Aaron Judge）以一發登頂全壘打排行榜的陽春砲先追回1分，接著多明奎茲（Jasson Dominguez）敲安，教士外野手塔提斯（Fernando Tatis）還發生傳球失誤，讓貝林傑（Cody Bellinger）跑回追平分。
7局上教士塔提斯敲出1分打點二壘打，但7局下洋基靠著保送與安打串連打下6分，緊接著威爾斯敲出生涯首發滿貫砲完成補刀，洋基單局灌進10分，終場以12：3在主場痛宰教士，也突破本季教士鐵牛棚「7局領先後未嘗敗績」紀錄。
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