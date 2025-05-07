MLB／洋基DFA「抗癌鬥士」卡拉斯科 教頭：艱難的決定

洋基隊38歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco）季前被定位為先發備用人選，但洋基先發輪值出現傷兵潮，卡拉斯科擠進輪值，本季8場出賽有6場先發，但他不穩定的表現，仍讓他在今天遭指定讓渡（DFA）。

卡拉斯科休賽季與洋基簽小聯盟合約，原本只是先發輪值的備胎，並不在球隊原先的前5號先發規劃中。但春訓期間王牌投手柯爾（Gerrit Cole）、希爾（Luis Gil）與施密特（Clarke Schmidt）皆因傷缺陣，卡拉斯科因此獲得輪值機會。

卡拉斯科本季共出賽8場（先發6場），防禦率為5.91。上一次登板從牛棚出發投3局，被敲5支安打失2分。他在大聯盟馳騁16個球季，不幸在2019年被診斷出罹患白血病，但在3個月後堅強復出。教頭布恩（Aaron Boone）談到指定讓渡的決定，坦言這是十分艱難的決定。

「我一直都很欣賞他，這幾個月能近距離接觸他是種享受。」布恩說，「他是一位非常優秀的人，處事非常有風度。誰知道呢，也許他還會再回來。」洋基未來9天內有2天休兵日，這讓球隊可以短期內用4人輪值應付賽程，投手戰力並未因此吃緊。