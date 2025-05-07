MLB／兩度幫道奇追平還是輸 大谷翔平反省最後打席：好想贏

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第10轟，兩度幫助球隊追平，道奇最終仍以4：5輸給馬林魚隊，大谷賽後也感嘆說：「真的很想贏。」

大谷今天5打數2安打、2分打點，6局上陽春砲先追平比數，7局上面對再次落後又以二壘打扳平，然而9局上大谷敲出滾地球出局成為第3個出局數，兩隊打進延長賽後道奇輸球。

大谷成為本季第一位「10轟10盜」的球員，今天這一轟打出去就知道會出牆，大谷邁開確信步目送，不過賽後表示，像這樣的全壘打不是每次都能打出來，「太過追求那種打法，反而會讓自己的打擊範圍變窄」。

大谷認為，自己雖然會以能夠打出全壘打的方式揮棒，但不會去在乎球飛得多遠，「只要能打出好球，自然就會有更多球以適合全壘打的角度出現，即使只是勉強飛出去也沒關係」。

今天賽前傳出，赫南德茲（Teoscar Hernandez）因左側腹股溝拉傷被放入10天傷兵名單，大谷也表示，要能夠全員打完整季不受傷是理想狀況，但漫長的賽季中一定會有球員因故缺陣的時候。

談到今天無法贏球，大谷也反省自己，9局上最後打席應該要更重視上壘，「雖然能長打會很好，但其實上壘就已經足夠，如果我能夠謹慎、更細膩去應對，也許會更好。」但對於比賽打得糾纏，大谷也說，今天大家都很想贏，「如果能早一點主動進攻、拿下分數，也許情況會不同。」