MLB／「我受夠一直受傷了」雙城狀元郎歸隊談痛痛體質

雙城隊2017年狀元郎路易斯（Royce Lewis）春訓時左腿受傷，直到今天對戰金鶯隊時才歸隊，扛第5棒指定打擊。賽前受訪時他透露，自己不斷受傷，並沒有更坦然，反而覺得挫折，「我受夠了一直待在傷兵名單上。」

「這些傷病就像是纏上我一般。」路易斯談到自己的「痛痛人」體質，仍然感到無奈。自從他2022年大聯盟初登板後，目前只打過153場例行賽，因此他也改變比賽方式，「我現在得打得更聰明一些，經歷這麼多傷勢後，我已經沒辦法像以前那樣全力奔馳。」

「我要做的就是聰明打球，讓我站進打擊區，因為那才是我最享受的地方。」路易斯這位2017年的選秀狀元，自2022年登上大聯盟以來，每一年都有受到傷勢困擾，最多出賽的一年就去年球季，但也只有82場。

不過路易斯「氣氛大師」的個性總能讓他在每次傷癒復出歸隊後，立即為球隊注入活力。連雙城教頭波德利（Rocco Baldelli）都說：「每次他回來，你就會期待他馬上帶來影響，只要球場的燈亮起，比賽開始，他就會想要出場表現。」