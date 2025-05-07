MLB／教士新星簽9年長約後就受傷 今天回歸扛4棒敲雙安

教士隊外野大物梅里爾（Jackson Merrill）左腿拉傷缺陣1個月後，上周末先在2A打復健賽，昨天回歸大聯盟，並在今天對陣洋基隊的比賽直接扛下先發第4棒，鎮守中外野。

梅里爾4月8日被放進傷兵名單，教士總教練席爾特（Mike Shildt）對於梅里爾的復原感到慶幸，「他是一位非常特別的球員，已經缺陣好一段時間了，無論在場上或場下，都讓我們很想念他，很高興他回來了。」

22歲的梅里爾回歸先發打線就扛第4棒，他也不負眾望，4打數2安打，跑回1分，不過教士本場比賽慘遭洋基打爆，終場以3：12吞敗，作客洋基主場3連戰系列賽，目前雙方為戰為1：1平手。梅里爾目前出賽9場，打擊率3成90，敲出3轟與10分打點。

梅里爾4月初與教士簽下9年，總值1.35億美元的長約。上賽季他達成菜鳥球季就入選明星賽的成就，並在國聯年度新人獎票選中名列第2，僅次於海盜隊怪物新秀投手史肯斯（Paul Skenes）。上季梅里爾打擊率2成92、有162支安打、64轟與90分打點。