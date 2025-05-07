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MLB／道奇「西語老師」進傷兵名單！ 教頭：無復出時間表
根據大聯盟官網記者索尼亞（Sonja Chen）報導，道奇隊「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）因左側腹股溝拉傷被放入10天傷兵名單，為填補赫南德茲空缺，道奇從3A叫上外野手奧特曼（James Outman）。
道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）受訪表示，赫南德茲傷勢為1級拉傷，是最輕微等級，不過他仍無法給出明確復出時間表，「很明顯，他會有一段時間無法出賽。我目前真的不知道確切的時間表，這要取決於他何時能重新開始訓練。」
赫南德茲在昨天比賽因腿部不適提前退場，他的缺陣讓道奇打線出現變數，羅伯茲坦言：「缺少他會讓我們在打線上安排變得困難。」被拉上大聯盟的奧特曼今天對陣馬林魚隊直接頂上先發中外野，打第8棒，3打數吞3K，選到1次保送。
這次受傷讓手感正燙的赫南德茲被迫休兵，作為球隊的當家重砲，本季他在33場比賽中，繳出打擊率0.315、上壘率0.333、長打率0.600，擊出9支全壘打，以34分打點與洋基隊賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟打點王。
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