MLB／本季10轟10盜第一人！大谷翔平連兩戰開轟 邁出確信步

道奇隊日本球星大谷翔平在馬林魚主場打得特別順，繼昨天敲出擊球初速117.9哩的本季最速轟後，今天又在第6局敲出追平比數的陽春砲，成為本季第一位達成「10轟10盜」的選手。

大谷翔平前兩打席面對馬林魚先發投手康崔爾（Cal Quantrill）都遭到三振，6局上馬林魚隊換上維內齊亞諾（Anthony Veneziano）接手，大谷翔平作為首名打者，將一顆86.1哩的滑球，轟到右外野第二層看台處。

這發全壘打擊球初速為109哩（約175.4公里），飛行距離為403呎（約122.8公尺），大谷翔平打出去就知道是全壘打，在本壘目視球飛上看台，邁出確信步。

道奇隊也在此局靠著弗里曼（Freddie Freeman）後續追加的一發陽春砲，取得3：2領先，這是弗里曼的本季第8轟。