MLB／洋基威廉斯解釋被打爆原因 隊友安慰：我懂被噓的感覺

洋基隊近期將威廉斯（Devin Williams）調離終結者位置，連3戰未失分。沒想到他今天面對教士隊，登板又被打爆，0.2局失3分，防禦率飆漲至10.03，威廉斯賽後解釋投不好的原因。

雖然威廉斯投出2次三振，但投2保送且被敲出1支安打，形成滿壘後退場，威佛（Luke Weaver）登板救火，但馬恰多（Manny Machado）敲2分打點二壘打，下一棒波賈茲（Xander Bogaerts）再掃安打挹注2分打點，洋基終場以3：4吞敗。

威廉斯受訪時指出，自己在濕滑的投手丘上無法找到合適的落腳點，「今晚不只是在跟打者對決，還是在跟投手丘搏鬥的比賽。我們都在相同環境下比賽，但我今晚無法撐過去。」

威廉斯坦言當下應該請場務人員填補投手丘，「那時雨開始變大，我沒有即時做出調整，當下真的沒想到。腦中只想著清鞋釘，維持抓地力，我會記住這次經驗，下次會處理得更好。」

威廉斯糟糕的表現，當然又被洋基球迷罵爆，洋基左投洛登（Carlos Rodon）2023年也有類似經驗，他在休息室安慰威廉斯，受訪時表示，「我懂那種被噓的感覺，那真的不容易。球隊當初會交易他是有原因的，他是一名非常出色的投手。現在需要的是信心，他要記得自己有多強，變速球非常驚人，只要找回自信，他會回來的。」