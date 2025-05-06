MiLB／柯敬賢新人聯盟敲長打選1保送 連2戰敲安

美國職棒新人聯盟賽事5月開打，洛杉磯道奇隊台灣野手柯敬賢連2場出賽敲安，今天對克里夫蘭守護者比賽3打數敲出1支二壘打，另有1次四壞保送，道奇終場以10比3搶勝。

台非混血、18歲好手柯敬賢在美職新人聯盟出賽，今天先發打6棒、守左外野，柯敬賢1局下選到四壞保送上壘，靠著對手失誤跑回分數，3局下2人出局後敲出左外野方向二壘打，但隊友沒能延續攻勢。

柯敬賢4局下吞下三振，7局下敲出一壘方向滾地球出局，總計3打數敲出1支安打，有1保送1得分、吞下1次三振，賽後打擊率5成；柯敬賢在台灣時間4日美職生涯首場出賽單場雙安，今天維持手感，連2場出賽有安打。

道奇隊今天開賽就積極搶分，1局下攻下5分、4局下再添4分，6局靠著安打、盜壘、暴投、高飛犧牲打送回球隊第10分，順利拿下比賽勝利。