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MLB／官網公布本季首次MVP預測 賈吉美聯第1、大谷國聯第3

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉。 美聯社
賈吉。 美聯社

大聯盟官網今天公布本季第1次MVP預測票選，邀請46名專家投票，美聯由洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）無懸念第1；國聯則是多強競爭。

賈吉囊括46張第一名選票，賈吉安打、得分、打點、上壘率、長打率和整體攻擊指數（OPS）、勝利貢獻值（WAR）都排第1，如果按照目前進度，賈吉本季能累積481個壘打數，將超越貝比魯斯（Babe Ruth）1921年創下的單季457壘打數的紀錄。

美聯第2至第5名依序是皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、紅襪隊布萊格曼（Alex Bregman）、水手隊羅利（Cal Raleigh）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）。

大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

國聯方面，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）16張第一名選票，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）17張第一名選票，但塔提斯總分較高排第1。大谷翔平8張第一名選票排第3，小熊隊塔克（Kyle Tucker）第4，響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）第5。

官網指出，大谷季前被一致看好贏下第4座MVP，因為他剛創下史上首次「50轟50盜」賽季，且原本預期上半季某個時間點會重返投手丘。雖然目前距離回投手丘還很遠，但大谷靠著火燙的打擊和腳程，正朝「40轟40盜」邁進。

截至今天賽前，大谷整體成績雖不如2024年，但OPS仍是大聯盟第7，按進度有望40轟40盜，光是這點，就足以證明他還是聯盟最具影響力球員之一。

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