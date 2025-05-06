MLB／遊騎兵各項打擊成績倒數 聘請洋基教頭布恩哥哥當打教

遊騎兵隊本季打擊火力低迷，今天宣布洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）的哥哥B.布恩（Bret Boone）成為新任打擊教練。

遊騎兵本季各項打擊成績都聯盟倒數，打擊率第26、上壘率第28、長打率第26、保送率第29、得分則是第29。

B.布恩有14年大聯盟球員資歷，曾效力過水手、紅人、勇士、教士與雙城隊，曾拿過2座銀棒獎及3座金手套，還入選過3屆明星賽。2008年退休後，他曾在2014與2015年擔任運動家隊客座教練及球探，沒有大聯盟一軍執教的經驗，最近主持棒球播客節目。

遊騎兵總管楊恩（Chris Young）認為，「好教練能來自各種背景，不一定要打過球或來自棒球世家才能成為好教練，B.布恩對棒球的熱情非常深，跟他對話時這點會立刻感受到。他了解打擊、了解打線要如何運作，我們認為這正是球隊現在需要的，所以他是最合適人選。」

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）曾在2000年執教B.布恩，對於遊騎兵的邀約，B.布恩在播客節目中直言，「我幾乎沒猶豫就答應了，我不知道這段旅程會帶我去哪裡，但如果有一個人值得我重回場上，那一定就是波奇，他是我心中的第一名。」