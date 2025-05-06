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MLB／大谷拍頭說恭喜受寵若驚 金慧成坦言面對他還是會緊張

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
韓籍好手金慧成今天在大聯盟的初先發，繳出2安打、1打點、1盜壘，大谷(右)向他說恭喜。 路透通訊社
韓籍好手金慧成今天在大聯盟的初先發，繳出2安打、1打點、1盜壘，大谷(右)向他說恭喜。 路透通訊社

韓籍好手金慧成今天在大聯盟的初先發，繳出2安打、1打點、1盜壘，大谷翔平說這對金慧成來說會是特別的一晚，金慧成則感念大谷儘管開轟，卻是對自己說恭喜，讓他受寵若驚。

道奇今天以7：4擊敗馬林魚隊，金慧成在第5局敲安，成為他的大聯盟生涯首安，隨後因大谷翔平的兩分砲，「日韓連線」一前一後回到本壘，大谷輕拍他的頭給予鼓勵。金慧成表示，「很開心今天可以敲出首安，更特別的是，儘管大谷是敲出全壘打，但他卻是為了我的安打跟我說恭喜，這讓我倍感榮幸。」

金慧成隨後第6局在一、二壘有人的打席敲出安打，生涯首打點也入手，幫助道奇擴大為6：0領先。

初先發就有雙安，金慧成表示，「今天是我第一次先發出賽，但就像之前說過的，我希望可以為球隊帶來貢獻，今天可以幫上忙真的很開心。」

他表示，在3A期間與打擊教練一起努力，累積比賽、打席經驗，「當然，我還有很多需要持續成長的地方，但今天很幸運有打出想要的內容。」儘管尚未有固定先發位置，他強調心態不會有任何動搖，「繼續做好我該做的事，如果可以持續適應、調整，我有能力繼續留在這裡。」

金慧成與大谷的緣分始自都來自CAA經紀公司，季外就在同個地方訓練，被問到與大谷的交情，金慧成坦言自己面對他還是會緊張，「因為他真的是超級球星，但他總是主動和我交談、問我問題，這給了我很大的安定感。」

大谷翔平 金慧成

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