MLB／藍鳥塞揚強投薛則進60天傷兵名單 已進行牛棚練投

小熊隊日本左投今永昇太因左大腿後肌拉傷，今天被放進15天傷病名單，小熊總教練康索（Craig Counsell）提到今永的狀況有變好。 今永昇太日前面對釀酒人隊，第6局補位一壘時出現左大腿不適，

2025-05-06 10:56