MLB／藍鳥塞揚強投薛則進60天傷兵名單 已進行牛棚練投
三屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）今天被放進60天傷兵名單，最快美國時間5月29日才能復出，近日已進行牛棚練投。
薛則本季以1年1500萬美元合約加盟藍鳥，3月29日他只投3局失2分就退場，傷勢為右手拇指發炎，先被放進15天傷兵名單，如今轉至60天傷兵名單，最快5月底才能復出。
據官網報導，薛則5月2日在多倫多進行一次高強度牛棚練投，藍鳥將觀察他恢復的情況，再決定下一步，可能包含面對打者的實戰投球練習。
藍鳥目前16勝18敗，落後美聯東區龍頭洋基隊2.5場，團隊防禦率3.44聯盟倒數第7。球團今天還宣布史旺森（Erik Swanson）進入60天傷兵名單，1年合約簽下烏雷納（Jose Urena）和譚波（Spencer Turnbull）。
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