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MLB／犧牲塔提斯與總教練引爆4分大局 教士打爆洋基牛棚逆轉勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塔提斯不滿好球帶判決被趕出場，卻意外引爆教士4分大局逆轉秀。 法新社
塔提斯不滿好球帶判決被趕出場，卻意外引爆教士4分大局逆轉秀。 法新社

冷冷的冰雨配上一顆在好球帶下方掠過的球被判好球，教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）理智線逐漸失控，吞K後碎念遭到主審強森（Adrian Johnson ）趕出場，總教練席爾特（Mike Shildt）直接上場開吵，一併被請出場，兩張驅逐出場罰單引爆教士單局攻下4分逆轉，終場以4：3擊敗洋基隊。

此戰受到雨勢影響延後開打，也在比賽中因雨中斷，選手冒雨作戰，教士先發投手皮維塔（Nick Pivetta）投5局失3分（責失2分），3局下挨了葛里斯漢（Trent Grisham）的兩分砲。

皮維塔投到第6局被高史密特（Paul Goldschmidt）敲安後退場，松井裕樹接手，因捕手迪亞茲（Elias Díaz）傳球失誤，讓高史密特靠盜壘加失誤站上三壘，再憑藉高飛犧牲打跑回分數，洋基取得3：0領先。

洋基先發投手洛登（Carlos Rodón）6.2局投球任內，僅被敲3安打、無失分，第8局威廉斯（Devin Williams）登板成為戰局分水嶺，面對5人次取得2個出局數，包括K掉塔提斯，而這個打席在1好1壞後，第3球在好球帶下方掠過被判好球，塔提斯、席爾特都不滿朝主審碎念，而他下一球面對大壞球出棒揮空遭到三振，火氣繼續爆發，兩人都遭到驅逐出場。

威廉斯再保送阿拉斯（Luis Arraez）形成滿壘，洋基決定換投，威佛（Luke Weaver）面對首位打者馬恰多（Manny Machado）就被敲出兩分打點二壘打，下一棒波賈茲（Xander Bogaerts）再掃安打挹注兩分打點，直接逆轉戰局。

威廉斯因持續不穩被調離終結者位置，此役0.2局失3分，防禦率再膨脹到10.03。

塔提斯 教士 洋基

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