聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／今永昇太被放進15天傷兵名單 小熊教頭：狀況有變好
小熊隊日本左投今永昇太因左大腿後肌拉傷，今天被放進15天傷病名單，小熊總教練康索（Craig Counsell）提到今永的狀況有變好。
今永昇太日前面對釀酒人隊，第6局補位一壘時出現左大腿不適，隨後被換下場。值得一提的是，今永曾在4月29日對海盜隊的比賽，因左腿抽筋退場。
小熊總教練康索今天受訪時透露，今永賽前接受醫生檢查，目前還沒有詳細資訊，「從他昨天退場的情況，我們就有預感他可能得進傷兵名單，等拿到更具體的檢查結果後，我們就能規劃接下來的安排。」
康索接著補充說：「他今天狀況有變好，我們聊天時他也這麼說，希望這是好徵兆，總比狀況惡化還要好。」
小熊總裁總裁霍耶爾（Jed Hoyer）則說，「這種傷勢通常需要超過15天的恢復期，最重要的是，要讓他以完全健康狀態回歸。目前還沒正式診斷，無法判斷復出時間，但如果希望他以完整狀態回來，那可能會需要更長一段時間。」
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言