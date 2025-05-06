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MLB／今永昇太被放進15天傷兵名單 小熊教頭：狀況有變好

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 路透
今永昇太。 路透

小熊隊日本左投今永昇太因左大腿後肌拉傷，今天被放進15天傷病名單，小熊總教練康索（Craig Counsell）提到今永的狀況有變好。

今永昇太日前面對釀酒人隊，第6局補位一壘時出現左大腿不適，隨後被換下場。值得一提的是，今永曾在4月29日對海盜隊的比賽，因左腿抽筋退場。

小熊總教練康索今天受訪時透露，今永賽前接受醫生檢查，目前還沒有詳細資訊，「從他昨天退場的情況，我們就有預感他可能得進傷兵名單，等拿到更具體的檢查結果後，我們就能規劃接下來的安排。」

康索接著補充說：「他今天狀況有變好，我們聊天時他也這麼說，希望這是好徵兆，總比狀況惡化還要好。」

小熊總裁總裁霍耶爾（Jed Hoyer）則說，「這種傷勢通常需要超過15天的恢復期，最重要的是，要讓他以完全健康狀態回歸。目前還沒正式診斷，無法判斷復出時間，但如果希望他以完整狀態回來，那可能會需要更長一段時間。」

今永昇太 小熊

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