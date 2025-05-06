聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／重返WBC奪冠、「50-50」偉業舞台 大谷又開轟：喜歡馬林魚球場
重返刻畫兩大生涯重大時刻的舞台馬林魚球場，大谷翔平今天又敲出兩分砲，幫助道奇以7：4擊敗馬林魚隊，賽後笑答這是自己最喜歡的球場之一。
大谷今天4打數敲出1安打、吞下2次三振，跑回2分，先是第3局以保送上壘後盜壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）補上兩分砲送回他，接著是第5局金慧成敲安、盜壘站上二壘後，改由大谷開砲，這發兩分砲是他的本季第9轟。
大谷近兩年在馬林魚球場留下值得傳頌世世代代的回憶，2023年世界棒球經典賽日本隊就是在這裡站上世界之巔，去年大谷完成「50-50」偉業的那一天，也是在這座球場繳出史詩般的單場3轟、2盜、6安、10打點數據。
今天再度於馬林魚球場出賽，大谷又開轟，賽後也笑答：「我在這裡有許多好的回憶，包括去年的比賽、WBC，我認為今天也是一場好比賽，這是我最喜歡的球場之一。」
大谷這一轟擊球初速117.9哩，為他本季最暴力開轟，他表示，這球因為球速快（97.7哩），擊出去的力道、角度都使得這球更加強勁，面對2022年國聯塞揚得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）開轟，也讓他直言面對一位優秀投手可以敲出全壘打，會讓自己更有自信。
大谷賽後也談到同場先發的韓籍好手金慧成，讚賞他的雙安演出，「我想今天對他會是特別的一天，表現得很棒，其實昨天也是，雖然沒有跑回分數，但他有很棒的跑壘。」
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言