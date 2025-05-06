快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／重返WBC奪冠、「50-50」偉業舞台 大谷又開轟：喜歡馬林魚球場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
MIAMI, FLORIDA - MAY 05: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers rounds the bases after hitting a home run against the Miami Marlins in the fifth inning at loanDepot park on May 05, 2025 in Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社
MIAMI, FLORIDA - MAY 05: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers rounds the bases after hitting a home run against the Miami Marlins in the fifth inning at loanDepot park on May 05, 2025 in Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社

重返刻畫兩大生涯重大時刻的舞台馬林魚球場，大谷翔平今天又敲出兩分砲，幫助道奇以7：4擊敗馬林魚隊，賽後笑答這是自己最喜歡的球場之一。

大谷今天4打數敲出1安打、吞下2次三振，跑回2分，先是第3局以保送上壘後盜壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）補上兩分砲送回他，接著是第5局金慧成敲安、盜壘站上二壘後，改由大谷開砲，這發兩分砲是他的本季第9轟。

大谷近兩年在馬林魚球場留下值得傳頌世世代代的回憶，2023年世界棒球經典賽日本隊就是在這裡站上世界之巔，去年大谷完成「50-50」偉業的那一天，也是在這座球場繳出史詩般的單場3轟、2盜、6安、10打點數據。

今天再度於馬林魚球場出賽，大谷又開轟，賽後也笑答：「我在這裡有許多好的回憶，包括去年的比賽、WBC，我認為今天也是一場好比賽，這是我最喜歡的球場之一。」

大谷這一轟擊球初速117.9哩，為他本季最暴力開轟，他表示，這球因為球速快（97.7哩），擊出去的力道、角度都使得這球更加強勁，面對2022年國聯塞揚得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）開轟，也讓他直言面對一位優秀投手可以敲出全壘打，會讓自己更有自信。

大谷賽後也談到同場先發的韓籍好手金慧成，讚賞他的雙安演出，「我想今天對他會是特別的一天，表現得很棒，其實昨天也是，雖然沒有跑回分數，但他有很棒的跑壘。」

日本隊 金慧成 馬林魚

延伸閱讀

MLB／道奇91棒「日韓連線」捕魚 大谷兩分砲、金慧成初先發就雙安

Karina同款台灣買的到！ MLB KOREA 大勢插旗LaLaport南港 必買清單一次看

MLB／大谷對勇士3支1未開轟 道奇不敵萊利雙響砲終止7連勝

MLB／山本由伸贏下超級投手戰奪第4勝 3MVP僅大谷沒幫忙

相關新聞

MLB／道奇91棒「日韓連線」捕魚 大谷兩分砲、金慧成初先發就雙安

道奇隊今天以7：4擊敗馬林魚隊，打線在第九棒、第一棒上演「日韓連線」，金慧成初先發繳出2安打、1打點、1盜壘，大谷翔平4...

MLB／犧牲塔提斯與總教練引爆4分大局 教士打爆洋基牛棚逆轉勝

冷冷的冰雨配上一顆在好球帶下方掠過的球被判好球，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）理智線逐漸失控，吞K...

MLB／重返WBC奪冠、「50-50」偉業舞台 大谷又開轟：喜歡馬林魚球場

重返刻畫兩大生涯重大時刻的舞台馬林魚球場，大谷翔平今天又敲出兩分砲，幫助道奇以7：4擊敗馬林魚隊，賽後笑答這是自己最喜歡...

MLB／今永昇太被放進15天傷兵名單 小熊教頭：狀況有變好

小熊隊日本左投今永昇太因左大腿後肌拉傷，今天被放進15天傷病名單，小熊總教練康索（Craig Counsell）提到今永的狀況有變好。 今永昇太日前面對釀酒人隊，第6局補位一壘時出現左大腿不適，

MLB／紅雀史考特沒收索托3分砲 亞瑞納多想起經典賽隊友瓊斯

紅雀隊今天在聖路易主場以6：5、5：4擊敗大都會隊，短短5天贏得兩次雙重賽，中外野手史考特（Victor Scott I...

MLB／招牌滑切球挨轟雙響砲 道奇官網：梅伊沒有騙過萊利

道奇隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行本季最後一次交手，先發投手梅伊（Dustin May）投5.2局失4分吞敗，道奇終場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。