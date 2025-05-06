MLB／重返WBC奪冠、「50-50」偉業舞台 大谷又開轟：喜歡馬林魚球場

重返刻畫兩大生涯重大時刻的舞台馬林魚球場，大谷翔平今天又敲出兩分砲，幫助道奇以7：4擊敗馬林魚隊，賽後笑答這是自己最喜歡的球場之一。

大谷今天4打數敲出1安打、吞下2次三振，跑回2分，先是第3局以保送上壘後盜壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）補上兩分砲送回他，接著是第5局金慧成敲安、盜壘站上二壘後，改由大谷開砲，這發兩分砲是他的本季第9轟。

大谷近兩年在馬林魚球場留下值得傳頌世世代代的回憶，2023年世界棒球經典賽日本隊就是在這裡站上世界之巔，去年大谷完成「50-50」偉業的那一天，也是在這座球場繳出史詩般的單場3轟、2盜、6安、10打點數據。

今天再度於馬林魚球場出賽，大谷又開轟，賽後也笑答：「我在這裡有許多好的回憶，包括去年的比賽、WBC，我認為今天也是一場好比賽，這是我最喜歡的球場之一。」

大谷這一轟擊球初速117.9哩，為他本季最暴力開轟，他表示，這球因為球速快（97.7哩），擊出去的力道、角度都使得這球更加強勁，面對2022年國聯塞揚得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）開轟，也讓他直言面對一位優秀投手可以敲出全壘打，會讓自己更有自信。

大谷賽後也談到同場先發的韓籍好手金慧成，讚賞他的雙安演出，「我想今天對他會是特別的一天，表現得很棒，其實昨天也是，雖然沒有跑回分數，但他有很棒的跑壘。」