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MLB／道奇91棒「日韓連線」捕魚 大谷兩分砲、金慧成初先發就雙安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平和金慧成擊掌。 法新社
大谷翔平和金慧成擊掌。 法新社

道奇隊今天以7：4擊敗馬林魚隊，打線在第九棒、第一棒上演「日韓連線」，金慧成初先發繳出2安打、1打點、1盜壘，大谷翔平4打數敲出1安打，另有1次保送上壘，第5局敲出兩分砲、本季第9轟出爐，聯手幫助道奇取勝。

道奇今天在邁阿密展開與馬林魚的客場三連戰，韓籍好手金慧成前兩場分別以代守、代跑上場，先解鎖首盜，今天等到首場先發出賽，擔任第九棒、二壘手，4打數敲出2安打。

馬林魚先發投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）投5局失5分，重傷害來自兩發兩分砲，先在第3局保送大谷，隨後盜壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）補上兩分砲；第5局金慧成擔任首位打者，打穿左邊防線，先出現大聯盟生涯首安，隨後也盜上二壘，大谷一棒炸裂兩分砲，把韓籍學弟一起送回家。

大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷本季第9轟出爐，擊球初速117.9哩、飛行距離386呎，為他本季擊球初速最快的一轟，這發全壘打送進道奇牛棚，由物理治療師厄伯（Jonathon Erb）接殺，讓牛棚興奮蹦蹦跳跳。

金慧成第6局在一、二壘有人的打席敲出安打，生涯首打點也入手，幫助道奇擴大為6：0領先。

道奇此役由牛棚戰撐起戰局，卡斯帕里斯（Ben Casparius）中繼4局共用70球，被敲5安打、失1分，送出5次三振，繼4月28日接手1局傷退的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）送出3.2局僅被敲2安打、無失分後，再度演出長中繼好投。這場勝投入袋，他本季累積4勝0敗、防禦率2.81，已在隊內勝投榜追平山本由伸（4勝2敗），並列道奇勝投王。

大谷翔平 道奇 金慧成

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