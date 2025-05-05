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MLB／紅雀史考特沒收索托3分砲 亞瑞納多想起經典賽隊友瓊斯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅雀史考特沒收對手一支全壘打球。 路透
紅雀史考特沒收對手一支全壘打球。 路透

紅雀隊今天在聖路易主場以6：5、5：4擊敗大都會隊，短短5天贏得兩次雙重賽，中外野手史考特（Victor Scott II）第2戰4局上沒收索托（Juan Soto）3分砲，成為贏球關鍵，10屆金手套獎得主亞瑞納多（Nolan Arenado）對這位後輩讚不絕口。

紅雀1日在客場對紅人隊雙重賽連下兩城，今天連續兩場比賽1分險勝大都會，史考特、亞瑞納多第2戰都有高水準守備，為球隊守住江山。

這場比賽打完前3局，紅雀追成4：4平手，大都會4局上無人出局攻占一、二壘，索托把球轟向中外野，身高5呎11吋（180公分）的史考特跳起來，把手套伸出全壘打牆外完成接殺，大都會這半局沒有得分；史考特6局下揮出二壘打攻下致勝分，成為紅雀贏球最大功臣。

亞瑞納多說：「這是我看過的最精采的守備之一。」

其實這位明星三壘手8局上也上演美技，當時大都會2出局，索托揮出界外飛球，他撲向場邊完成接殺後撞上護網，差點撞到前排座位的小朋友，瓦解大都會攻勢。

這個5星級守備也很罕見，但亞瑞納多認為史考特更厲害，他說：「那個守備真是太棒了，我和瓊斯（Adam Jones）一起打過世界棒球經典賽，他上演相同美技，這是我見過中外野區最精采的兩次守備。」

美國隊在2017年經典賽複賽對多明尼加隊之戰，瓊斯在中外野沒收金鶯隊友馬恰多（Manny Machado）的全壘打，當時讓馬恰多脫下頭盔致敬，美國終場6：3獲勝，不但搶到四強門票，最後也順利奪下隊史首冠。

亞瑞納多 史考特 大都會

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