快訊

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

蔡依林被蛇纏頭兌現承諾！頂「美杜莎慾望桂冠」首揭新歌

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／招牌滑切球挨轟雙響砲 道奇官網：梅伊沒有騙過萊利

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊萊利雙響砲是贏球功臣，他跑壘時飛起來了。法新社
勇士隊萊利雙響砲是贏球功臣，他跑壘時飛起來了。法新社

道奇隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行本季最後一次交手，先發投手梅伊（Dustin May）投5.2局失4分吞敗，道奇終場3：4輸球、終止跨季對戰7連勝，官網直接點出原因：「他的滑切球沒有騙過萊利（Austin Riley）。」

梅伊稍微側投的方式，最大武器就是84到86英里的滑切球（sweeper），今天投出6次三振有5次都用這個球路解決打者，只有最後1K是95英里伸卡球，偏偏對萊利完全沒有作用，被他轟出雙響砲都是敗在滑切球。

勇士開路先鋒佛度戈（Alex Verdugo）首局首打席保送，萊利面對梅伊85英里滑切球， 轟出中左外野方向426英尺兩分砲，幫助勇士2：0領先。

梅伊3局下被佛度戈揮出安打，接著同樣85英里滑切球對決萊利，又被轟出中外野方向416英尺兩分砲，兩隊差距變成4分；這是萊利生涯第8次單場至少2轟，跑壘時張開雙臂慶祝，勇士一路領先到比賽結束，本季首次、也是唯一一次擊敗道奇。

梅伊只被揮出5支安打，失4分全是自責分，吞下本季第2敗；道奇官網指出，梅伊被萊利掌握主動權，不過從各方面來看，他都壓制勇士其他打者。

勇士 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷對勇士3支1未開轟 道奇不敵萊利雙響砲終止7連勝

MLB／大谷翔平3安、陽春砲挺他 佐佐木朗希第7度挑戰終於拿到首勝

MLB／山本由伸6局封鎖勇士ERA剩0.90 美媒：展示百億投手價值

MLB／3MVP同場發威道奇5連勝 羅伯茲盛讚「難怪是超級巨星」

相關新聞

MLB／大谷對勇士3支1未開轟 道奇不敵萊利雙響砲終止7連勝

勇士隊本季對戰道奇隊一直挨打，今天終於在亞特蘭大主場討回面子，重砲三壘手萊利（Austin Riley）轟出單場雙響砲、...

MLB／今永昇太補位拉傷左大腿 坦言首次碰到還不知損失多大

小熊隊作客密爾瓦基，今天對釀酒人隊進行3連戰最後一戰，日本強投今永昇太6局下補位一壘時拉傷左大腿，提前退場休息，小熊終場...

MLB／大谷打線支援 佐佐木跨日戰首勝

「令和怪物」佐佐木朗希第七度挑戰美國職棒大聯盟生涯首勝，碰上深夜十點半才開打的考驗，來自道奇隊總教練羅伯茲的私心，加上大...

MLB／奪大聯盟首勝享受啤酒浴 佐佐木朗希：這一勝難以忘懷

效力洛杉磯道奇的日籍投手佐佐木朗希，今天在客場對戰亞特蘭大勇士的比賽中先發登板，主投5局共98球，被擊出6支安打失3分，送出4次三振、2次保送；搭配隊友火力支援，成功拿下他在大聯盟的生涯首勝。

MLB／招牌滑切球挨轟雙響砲 道奇官網：梅伊沒有騙過萊利

道奇隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行本季最後一次交手，先發投手梅伊（Dustin May）投5.2局失4分吞敗，道奇終場...

MLB／沒有弗里德真的不太行？洋基其餘比賽只有12勝15敗

洋基隊今天再戰光芒隊，先發投手華倫（Will Warren）表現不振，只投4.2局失5分退場，洋基一路處於劣勢以5：7落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。