MLB／招牌滑切球挨轟雙響砲 道奇官網：梅伊沒有騙過萊利

道奇隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行本季最後一次交手，先發投手梅伊（Dustin May）投5.2局失4分吞敗，道奇終場3：4輸球、終止跨季對戰7連勝，官網直接點出原因：「他的滑切球沒有騙過萊利（Austin Riley）。」

梅伊稍微側投的方式，最大武器就是84到86英里的滑切球（sweeper），今天投出6次三振有5次都用這個球路解決打者，只有最後1K是95英里伸卡球，偏偏對萊利完全沒有作用，被他轟出雙響砲都是敗在滑切球。

勇士開路先鋒佛度戈（Alex Verdugo）首局首打席保送，萊利面對梅伊85英里滑切球， 轟出中左外野方向426英尺兩分砲，幫助勇士2：0領先。

Austin Riley has gone deep TWICE on #SundayNightBaseball! pic.twitter.com/hHDgqTzjYA — MLB (@MLB) 2025年5月4日

梅伊3局下被佛度戈揮出安打，接著同樣85英里滑切球對決萊利，又被轟出中外野方向416英尺兩分砲，兩隊差距變成4分；這是萊利生涯第8次單場至少2轟，跑壘時張開雙臂慶祝，勇士一路領先到比賽結束，本季首次、也是唯一一次擊敗道奇。

梅伊只被揮出5支安打，失4分全是自責分，吞下本季第2敗；道奇官網指出，梅伊被萊利掌握主動權，不過從各方面來看，他都壓制勇士其他打者。