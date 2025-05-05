聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／沒有弗里德真的不太行？洋基其餘比賽只有12勝15敗
洋基隊今天再戰光芒隊，先發投手華倫（Will Warren）表現不振，只投4.2局失5分退場，洋基一路處於劣勢以5：7落敗，也輸掉系列賽。
洋基最近兩次3連戰不敵同區的金鶯、光芒，都是1勝2敗，華倫今天投不滿5局被揮出7支安打，出現3次保送，加上隊友兩次失誤，他失5分有3分自責，吞下本季第2敗，防禦率升至5.65。
光芒今天揮出16支安打，追平球隊本季單場最多安紀錄，亞朗達（Jonathan Aranda）3局上轟出陽春砲，全場4打數3安打、攻下3分打點，華倫坦言自己的表現有點起伏不定。
弗里德（Max Fried）前天對光芒先發7局只被揮出1支安打、無失分，成為大聯盟本季首位6勝投手，而且開季6連勝，防禦率1.01也是美聯投手最佳，成為洋基新王牌投手。
洋基接下來對光芒吞下2連敗，挑戰本季第20勝又失利，官網點出投手群最大問題，弗里德出賽7場，球隊全部贏球，但其他先發投手登板的比賽只有12勝15敗。
洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）6局下轟出兩分砲，本季第4轟出爐，成為隊史第30位達到200轟的球員，他說：「這真的很酷，小時候永遠不知自己能做什麼，我會堅持下去。」
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言