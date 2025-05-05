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MLB／沒有弗里德真的不太行？洋基其餘比賽只有12勝15敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊先發投手華倫今天表現不振。路透
洋基隊先發投手華倫今天表現不振。路透

洋基隊今天再戰光芒隊，先發投手華倫（Will Warren）表現不振，只投4.2局失5分退場，洋基一路處於劣勢以5：7落敗，也輸掉系列賽。

洋基最近兩次3連戰不敵同區的金鶯、光芒，都是1勝2敗，華倫今天投不滿5局被揮出7支安打，出現3次保送，加上隊友兩次失誤，他失5分有3分自責，吞下本季第2敗，防禦率升至5.65。

光芒今天揮出16支安打，追平球隊本季單場最多安紀錄，亞朗達（Jonathan Aranda）3局上轟出陽春砲，全場4打數3安打、攻下3分打點，華倫坦言自己的表現有點起伏不定。

弗里德（Max Fried）前天對光芒先發7局只被揮出1支安打、無失分，成為大聯盟本季首位6勝投手，而且開季6連勝，防禦率1.01也是美聯投手最佳，成為洋基新王牌投手。

光芒隊亞朗達3局上轟出陽春砲。路透
光芒隊亞朗達3局上轟出陽春砲。路透

洋基接下來對光芒吞下2連敗，挑戰本季第20勝又失利，官網點出投手群最大問題，弗里德出賽7場，球隊全部贏球，但其他先發投手登板的比賽只有12勝15敗。

洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）6局下轟出兩分砲，本季第4轟出爐，成為隊史第30位達到200轟的球員，他說：「這真的很酷，小時候永遠不知自己能做什麼，我會堅持下去。」

光芒 洋基

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