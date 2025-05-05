聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷對勇士3支1未開轟 道奇不敵萊利雙響砲終止7連勝
勇士隊本季對戰道奇隊一直挨打，今天終於在亞特蘭大主場討回面子，重砲三壘手萊利（Austin Riley）轟出單場雙響砲、包辦全隊4分打點，成為贏球最大功臣，終場以4：3獲勝，終止對戰5連敗、跨季7連敗。
勇士3月28日開季展開美西之旅，對教士隊吞下4連敗，接著對道奇3連敗，這次在主場對道奇前兩戰又輸，今天是本季最後一次交手，總算逃過整季被清盤的命運，對戰6場以1勝5敗結束。
萊利首局站上打擊區，就從道奇先發投手梅伊（Dustin May）的手中轟出兩分砲，3局下再次對決又是兩分砲，生涯第8次單場至少2轟，道奇在第4、6、7局各得1分，未能挽回戰局，終止最近7連勝紀錄。
勇士先發投手艾爾德（Bryce Elder）投5局，被揮出4支安打、失兩分，奪下本季第2勝。
大谷翔平3打數1安打，被三振、保送各1次，本季打擊率2成94，全壘打停在8支。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言