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MLB／大谷對勇士3支1未開轟 道奇不敵萊利雙響砲終止7連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平今天3支1，道奇中止7連勝。 路透社
大谷翔平今天3支1，道奇中止7連勝。 路透社

勇士隊本季對戰道奇隊一直挨打，今天終於在亞特蘭大主場討回面子，重砲三壘手萊利（Austin Riley）轟出單場雙響砲、包辦全隊4分打點，成為贏球最大功臣，終場以4：3獲勝，終止對戰5連敗、跨季7連敗。

勇士3月28日開季展開美西之旅，對教士隊吞下4連敗，接著對道奇3連敗，這次在主場對道奇前兩戰又輸，今天是本季最後一次交手，總算逃過整季被清盤的命運，對戰6場以1勝5敗結束。

萊利首局站上打擊區，就從道奇先發投手梅伊（Dustin May）的手中轟出兩分砲，3局下再次對決又是兩分砲，生涯第8次單場至少2轟，道奇在第4、6、7局各得1分，未能挽回戰局，終止最近7連勝紀錄。

勇士重砲三壘手萊利轟出單場雙響砲、包辦全隊4分打點。 路透社
勇士重砲三壘手萊利轟出單場雙響砲、包辦全隊4分打點。 路透社

勇士先發投手艾爾德（Bryce Elder）投5局，被揮出4支安打、失兩分，奪下本季第2勝。

大谷翔平3打數1安打，被三振、保送各1次，本季打擊率2成94，全壘打停在8支。

勇士 道奇

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