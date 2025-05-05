MLB／今永昇太補位拉傷左大腿 坦言首次碰到還不知損失多大

小熊隊作客密爾瓦基，今天對釀酒人隊進行3連戰最後一戰，日本強投今永昇太6局下補位一壘時拉傷左大腿，提前退場休息，小熊終場0：4落敗，終止3連勝。

兩隊打完前5局都未得分，今永投到6局下1出局一、二壘有人時，葉力奇（Christian Yelich）揮出一壘方向滾地球，今永快速跑向一壘補位出了問題，扶著左大腿，走路也不太順，結束投球任務。

小熊未能完成雙殺，今永在一、三壘有人時退場，先發5.2局被揮出4支安打、失兩分，梅利威瑟（ Julian Merryweather）緊急接手再失兩分，小熊6局下失4分成為敗因。

今永吞敗後，本季戰績掉到3勝2敗、防禦率2.82，小熊總教練康索（Craig Counsell）說：「今永從未發生下肢肌肉拉傷，所以不太清楚這種感覺，但他一定了解發生什麼事，所以我們明天就去檢查一下，然後再做決定。」

康索強調，球團需要更多資訊，才能確定今永是否需要進入傷兵名單。

今永4月29日對海盜隊先發5局未失分奪勝，但投到雙腿抽筋，今天跑壘補位的過程不太順，造成左大腿受傷，他說：「今天賽前感覺很棒，不確定為何發生問題，這是首次碰到這種情況；現在還不清楚到底發生什麼事，不知損失多大，要等到明天才能知道。」