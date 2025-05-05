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MLB／大谷打線支援 佐佐木跨日戰首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
道奇隊日籍投手佐佐木朗希，昨天拿到大聯盟生涯首勝。（美聯社）
道奇隊日籍投手佐佐木朗希，昨天拿到大聯盟生涯首勝。（美聯社）

「令和怪物」佐佐木朗希第七度挑戰美國職棒大聯盟生涯首勝，碰上深夜十點半才開打的考驗，來自道奇隊總教練羅伯茲的私心，加上大谷翔平三安打、陽春砲領銜的打線火力支援，道奇終場以十比三擊敗勇士隊，讓先發五局失三分的佐佐木如願收下勝投。

此戰碰到雨勢攪局，原訂亞特蘭大當地時間七點十五分開打，延後到十點廿一分才順利登場，佐佐木第二局被奧比斯敲安開局，懷特補上三壘打攻下一分，第四局則被奧比斯揮出陽春砲出現另一波亂流，最終該局丟掉兩分。

佐佐木前四局投完已用八十五球，是否要讓他再投第五局，羅伯茲坦言有猶豫，「我想過不讓他續投，但我們現在正處於十連戰，當時有四分領先，我通常不太根據投手勝投做出決定，但我真的很希望讓他有機會拿到第一勝。」

佐佐木僅用十三球完成第五局的任務，最終以九十八球寫下來到大聯盟後的單場新高球數，被敲六安打、失三分，有四次三振、兩次保送，最快球速一五六公里。

道奇打線全力相挺，大谷貢獻三安打，包括第三局的陽春砲、本季第八轟，為此役的致勝安打；弗里曼也有三安打，第八局的三分砲讓道奇的得分達到雙位數。

此戰最終打到凌晨一點半才落幕，佐佐木的首勝之夜體驗跨日大戰，碰上比賽延後開打的狀況，他表示：「我吃了一點東西，也放鬆了一下，最重要的是維持平常的準備工作，因為有聽說比賽隨時可能開打，所以必須讓自己做好準備。」

此外，昨天升上大聯盟的韓籍內野手金慧成，九局下替補上場守二壘，成為他的大聯盟處女秀。

佐佐木朗希 勇士 大谷翔平 弗里曼 道奇 金慧成

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