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MLB／奪大聯盟首勝享受啤酒浴 佐佐木朗希：這一勝難以忘懷

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希拿下大聯盟生涯首勝。 法新社
佐佐木朗希拿下大聯盟生涯首勝。 法新社

效力洛杉磯道奇的日籍投手佐佐木朗希，今天在客場對戰亞特蘭大勇士的比賽中先發登板，主投5局共98球，被擊出6支安打失3分，送出4次三振、2次保送；搭配隊友火力支援，成功拿下他在大聯盟的生涯首勝。

佐佐木朗希賽後露出笑容，開心表示：「對我來說，這是一場令人難忘的比賽，能以這樣的方式拿下生涯第一勝，真的很特別，我想我不會輕易忘記。」

這場比賽受到天氣影響，延遲開賽超過3小時，對於先發投手來說是巨大的調整挑戰。不過佐佐木朗希冷靜面對，他透露：「我先吃一點東西，完成一些例行準備。因為聽說比賽可能隨時開始，所以保持待命狀態，剩下的時間就隨意走走。」

儘管延遲與比賽進行至深夜，佐佐木朗希依然展現專注力與韌性。此役他投出生涯最多的98球，最快球速來到96.7英哩（約155.6公里）。不過對於自己球速與直球表現，他坦言尚未完全滿意。

「我覺得還沒達到讓自己完全滿意的狀態」，佐佐木朗希表示，：「在直球狀況一般的情況下，只要善用其他球種，投到適當的位置，依然可以製造出局數。」

除了第5局外，佐佐木每局皆有讓跑者上壘，但他總能關鍵時刻壓制住對手攻勢，至少沒有讓場面失控。「我認為自己今天至少完成了最低限度的工作，這點來說算是滿意的。」佐佐木朗希說。

從4月東京巨蛋不穩的初登板至今，佐佐木歷經7場比賽才拿下大聯盟首勝。他坦言這段期間頗為艱辛：「與其說追求初勝，不如說我一開始完全無法感覺到自己有為球隊做出貢獻，特別是最初的幾場。」

不過這場勝利終於讓他突破心結，賽後在休息室也收到隊友們的啤酒灑浴（Beer Shower）祝賀，他開心地說：「很多人對我說『恭喜』，真的非常開心！」

多人 失控 成功 洛杉磯

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