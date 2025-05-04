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MLB／大谷翔平3安、陽春砲挺他 佐佐木朗希第7度挑戰終於拿到首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希今天終於取得大聯盟首勝。 路透社
佐佐木朗希今天終於取得大聯盟首勝。 路透社

「令和怪物」佐佐木朗希今天面對勇士隊先發5局失3分，獲得道奇隊友強大的火力支援，同胞前輩大谷翔平3安打包括1支陽春砲助威，讓佐佐木5局投完帶著7：3領先退場，道奇最終以10：3贏球、收下7連勝，佐佐木朗希的首勝入袋。

佐佐木在前6場先發未取勝場，第7場出賽在今天扛起面對勇士客場3連戰的第2戰，比賽遇到雨勢攪局，從表定當地時間晚上7點15分開賽延後到10點21分才開打，比賽落幕時已是凌晨1點半。

佐佐木首局就有亂流，驚險度過後，第二局又被奧比斯（Ozzie Albies）敲安開局，懷特（Eli White）補上三壘打攻下1分，第4局則被奧比斯揮出陽春砲，懷特、艾倫（Nick Allen）再有安打串連讓佐佐木繼續掉分。

佐佐木5局投完已用98球，寫來到大聯盟後的單場新高，被敲6安打、失3分，有4次三振、2次保送，最快球速96.7哩（約155.6公里）。

勇士由史威能巴赫（Spencer Schwellenbach）先發，大谷翔平首打席就敲安打，第二打席在3局上擔任首位打者，在時間已過晚上11點之際，面對79哩曲球，擊出一發陽春砲，擊球初速107.3哩、飛行距離415呎，打破1：1平手局面，道奇該局最終攻下2分，擴大為3：1領先。

史威能巴赫第4局先取得兩出局後碰上MVP三連星，大谷敲出單場第3支安打，貝茲（Mookie Betts）二壘打、弗里曼（Freddie Freeman）一壘打各掃回1分打點，勇士換上邦默（Aaron Bummer）接手投球發生離譜失誤，道奇攻勢延燒最終斬獲4分大局，史威能巴赫留下3.2局被敲8安打、失6分（責失5分）成績單。

大谷昨天在山本由伸先發之役熄火，今天砲管甦醒，4打數敲出3安打、另靠1次四壞保送上壘，賽後打擊率提升為2成93。弗里曼也有3安，第8局敲出三分砲，讓道奇的分數達到雙位數。

此外，今天升上大聯盟的韓籍內野手金慧成，9局下替補上場守二壘，成為他的大聯盟處女秀。

佐佐木朗希 道奇

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