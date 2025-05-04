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MLB／身價2.1億美元只投1個月出狀況 伯恩斯讓響尾蛇有些擔憂
2021年國聯塞揚得主伯恩斯（Corbin Burnes）和響尾蛇簽下6年2.1億美元合約，今年球季才投1個月，就因右肩發炎被暫時停止先發任務，球團內部坦言，他的肩部問題並不嚴重，但這位身價九位數的投手仍讓一些人擔憂。
伯恩斯的身價超越葛蘭基（Zack Greinke）6年2.06億美元，寫下隊史新紀錄，平均年薪達3500萬美元，且可在兩年後選擇跳脫合約，不料今年開季第1個月，身體就出狀況。
響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）今天表示，柏恩斯已被肩部問題困擾幾場比賽，下次先發將取消，希望這位30歲投手不必進入15天傷兵名單。
伯恩斯本季出賽6場，3天前對大都會隊先發6局失1分，奪下加盟響尾蛇首勝，目前戰績1勝1敗、防禦率3.58，原定下次對手也是大都會，球團安排進行MRI核磁共振檢查，進一步了解他的身體狀況。
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