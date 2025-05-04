MiLB／柯敬賢旅美生涯初亮相 雙安表現擊球初速169公里
洛杉磯道奇隊台非混血好手柯敬賢今天在新人聯盟迎接旅美生涯初登場，3打數敲出2支安打，且首支安打擊球初速達169公里，全場跑回2分，旅美首戰有好的開始。
18歲的柯敬賢去年自平鎮高中畢業之後，成功闖美加盟洛杉磯道奇隊，合約總值75萬美元（約新台幣2421萬元）。柯敬賢今年迎來第1個完整球季，今天在新人聯盟道奇隊與守護者隊交手的賽事，先發打第6棒、擔任左外野手。
柯敬賢在2局上首打席就敲出右半邊一壘安打，擊球初速達105.1英里（約169公里）；4局上再敲出左半邊一壘安打，之後靠著隊友開轟跑回分數；6局上遭到三振，8局上遭到觸身球保送上壘後，利用投手暴投到二壘，再靠著隊友敲安打跑回分數。
總計柯敬賢3打數敲出2支安打，跑回2分，首場比賽就有好表現，目前打擊率6成67。不過，最終新人聯盟道奇隊以5比6不敵守護者隊。
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