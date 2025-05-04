MLB／延後3小時開賽沒冷掉！大谷翔平深夜11點敲陽春砲 本季第8轟出爐

近晚上10點半才開賽，道奇隊日籍球星大谷翔平手感不受影響，今天第3局敲出陽春砲，支援同場先發的同胞小老弟佐佐木朗希，本季第8轟出爐。

道奇、勇士隊系列賽3連戰，昨天首戰由山本由伸6局僅被敲1安打、無失分好投領銜奪勝，第二戰交到「令和怪物」佐佐木朗希手中，他在前6場先發未取勝場，今天第7場出賽繼續挑戰首勝，遇到雨勢攪局，從表定當地時間晚上7點15分開賽延後到10點21分才開打。

勇士由史威能巴赫（Spencer Schwellenbach）先發，大谷翔平首打席就敲安打，第二打席在3局上擔任首位打者，在時間已過晚上11點之際，面對79哩曲球，擊出一發陽春砲，擊球初速107.3哩、飛行距離415呎，打破1：1平手局面，道奇該局最終攻下2分，擴大為3：1領先。