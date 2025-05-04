快訊

所有疼痛都值得認真對待 急診室醫師忠告其中5種更不能輕忽

桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

許歷農過世／最後兩公職都是「救火隊」 無官架榮民稱「許老爹」

MLB／延後3小時開賽沒冷掉！大谷翔平深夜11點敲陽春砲 本季第8轟出爐

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平手第3局敲出陽春砲，本季第8轟出爐。 法新社
大谷翔平手第3局敲出陽春砲，本季第8轟出爐。 法新社

近晚上10點半才開賽，道奇隊日籍球星大谷翔平手感不受影響，今天第3局敲出陽春砲，支援同場先發的同胞小老弟佐佐木朗希，本季第8轟出爐。

道奇、勇士隊系列賽3連戰，昨天首戰由山本由伸6局僅被敲1安打、無失分好投領銜奪勝，第二戰交到「令和怪物」佐佐木朗希手中，他在前6場先發未取勝場，今天第7場出賽繼續挑戰首勝，遇到雨勢攪局，從表定當地時間晚上7點15分開賽延後到10點21分才開打。

勇士由史威能巴赫（Spencer Schwellenbach）先發，大谷翔平首打席就敲安打，第二打席在3局上擔任首位打者，在時間已過晚上11點之際，面對79哩曲球，擊出一發陽春砲，擊球初速107.3哩、飛行距離415呎，打破1：1平手局面，道奇該局最終攻下2分，擴大為3：1領先。

佐佐木朗希 勇士 道奇

延伸閱讀

MLB／3MVP同場發威道奇5連勝 羅伯茲盛讚「難怪是超級巨星」

MLB／當爸後首開轟！大谷翔平：因女兒睡眠不足但心情愉悅

MLB／爸氣一擊！大谷翔平當爸後首轟出爐 首球就出棒

MLB／「爸」氣來了！大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝

相關新聞

MLB／超強老爸！超萌女兒神來一手 「基迷」爹地蒙眼接到界外球

洋基今天以2：3不敵光芒隊之戰，全場最精彩接殺出現在觀眾席上，一位父親面對朝自己方向而來的界外球拿出手套準備接球，最大挑...

MLB／克萊門斯回到芬威球場 直擊兒子轟出致勝全壘打

雙城隊二壘手柯迪．克萊門斯（Kody Clemens）今天對紅襪隊之戰6局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，他的父親「火箭人」...

MLB／自評接近宰制日職時期 山本由伸收單月MVP「上網看到的」

道奇隊今天在一場超級投手戰以2：1險勝勇士隊，山本由伸上演6局的完全壓制，賽後他也自評，目前投球狀態已經相當接近在日本主...

MLB／延後3小時開賽沒冷掉 大谷翔平深夜11點敲陽春砲本季第8轟出爐

近晚上10點半才開賽，道奇隊日籍球星大谷翔平手感不受影響，今天第3局敲出陽春砲，支援同場先發的同胞小老弟佐佐木朗希，本季...

MLB／4.4%奇蹟！馬林魚史陶爾斯再見滿貫砲 101.7英里速球開轟破隊史

馬林魚隊今天在邁阿密主場贏球機率一度掉到4.4%，右外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）拯救球隊，9局下2出局面對...

MLB／水手捕手羅利獨居全壘打王 華裔投手讚：他全方位

近況火熱的水手隊，今天靠著重砲捕手羅利（Cal Raleigh）雙響砲領軍，以13：1轟垮遊騎兵隊，拉出一波5連勝，羅利也獨居大聯盟全壘打王。 4局上羅利敲出陽春砲，5局上面對低角度曲球，單手撈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。