MLB／優質先發等不到火力支援 菅野智之悲情終止3連勝

金鶯隊35歲日本投手菅野智之今天登板，對皇家隊先發6局失兩分，隊友全場攻不下分數，終場以0：4落敗，菅野繳出優質內容還是吞敗，終止3連勝後成績來到3勝2敗、防禦率3.00。

菅野用79球完成6局任務，被安打4支、保送2次，投出4次三振，4局上被揮出兩支安打失1分，5局上再被畢吉歐（Cavan Biggio）轟出陽春砲，退場時0：2落後。

金鶯後援投手多明奎茲（Seranthony Dominguez）8局上被轟出兩支陽春砲，讓皇家拉大比數差距；反觀金鶯打線面對皇家4名投手，全場只有6支安打，一路掛零到底，終場以4分之差落敗。

皇家最近12場比賽打出10勝，近8戰更有4場完封對手，金鶯戰績13勝19敗仍在美聯東區排名墊底。