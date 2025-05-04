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MLB／4.4%奇蹟！馬林魚史陶爾斯再見滿貫砲 101.7英里速球開轟破隊史

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
馬林魚右外野手史陶爾斯擊出再見滿壘全壘打，幫助球隊獲勝，接受潑水慶祝儀式。 美聯社
馬林魚右外野手史陶爾斯擊出再見滿壘全壘打，幫助球隊獲勝，接受潑水慶祝儀式。 美聯社

馬林魚隊今天在邁阿密主場贏球機率一度掉到4.4%，右外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）拯救球隊，9局下2出局面對運動家隊「守護神」米勒（Mason Miller），逮中時速101.7英里速球，轟出再見滿壘全壘打，幫助馬林魚9：6獲勝。

史陶爾斯3局下轟出兩分砲，追成2：2平手，馬林魚打完前8局4：6落後，9局下米勒登板準備關門，面對首名打者雖投出觸身球，不過連投兩次三振，馬林魚官網形容「贏球機率降到全場最低的4.4%」。

米勒的球速達到100英里以上是家常便飯，不過此役狀況時好時壞，接下來被揮出二壘打、連投兩次保送，還出現暴投送分，被追成5：6。

史陶爾斯在2出局滿壘時上場，面對米勒第1球就出棒，轟上中左外野看台，101.7英里速球等於163.7公里，締造隊史面對最快球速開轟紀錄；米勒本季首次救援失敗、吞下首敗，終止連續10場救援成功紀錄。

史陶爾斯最近3戰第2次單場雙響砲，繼3月28日對海盜隊再見安打後，再次出現再見一擊，單場包辦6分打點，也是隊史第6支再見滿貫砲，上次是2014年「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）。

馬林魚隊史陶爾斯轟出再見滿壘全壘打。 路透社
馬林魚隊史陶爾斯轟出再見滿壘全壘打。 路透社

球速 米勒 馬林魚

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