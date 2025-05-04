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MLB／克萊門斯回到芬威球場 直擊兒子轟出致勝全壘打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
雙城隊二壘手柯迪．克萊門斯今天對紅襪隊之戰6局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，他的父親「火箭人」羅傑．克萊門斯現場直擊。 路透社
雙城隊二壘手柯迪．克萊門斯今天對紅襪隊之戰6局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，他的父親「火箭人」羅傑．克萊門斯現場直擊。 路透社

雙城隊二壘手柯迪．克萊門斯（Kody Clemens）今天對紅襪隊之戰6局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，他的父親「火箭人」羅傑．克萊門斯（Roger Clemens）現場直擊，看到兒子的好表現，雙城終場以4：3獲勝，3連戰前兩戰扳平戰局。

雙城作客波士頓芬威球場，1984年從紅襪起步、擁有7座塞揚獎的克萊門斯坐在包廂看球，兩隊打完前5局1：1平手，柯迪6局上從紅襪先發投手多賓斯（Hunter Dobbins）的手中轟出右外野兩分砲，本季首轟超前比數，雙城這半局攻下3分奠定勝基。

這場比賽除了克萊門斯夫妻，柯迪的太太也到觀戰，全家一起分享喜悅，克萊門斯很開心說：「真是太讚了。」

這顆全壘打球被球迷丟回球場，球場工作人員撿起來，再扔到一壘後面的看台上，最後留給柯迪做紀念；克萊門斯表示，柯迪渴望在芬威球揚表現出色，轟出全壘打至關重要，他在關鍵時刻挺身而出做到了，「真是一個偉大的時刻，我們很高興能來到這裡。」

柯迪現年28歲，2022年登上老虎隊大聯盟，隔年被交易到費城人隊，今年4月被釋出後加入雙城，生涯4年並非固定先發角色，累積15支全壘打。

克萊門斯過去效力紅襪13年投出192勝111敗，1986年成為史上首位投出單場20次三振的投手，生涯24年354勝184敗、防禦率3.12，至今未進入名人堂，儘管被指控使用禁藥，但堅稱自己從未用過。

克萊門斯 紅襪 雙城

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