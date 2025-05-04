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MLB／超強老爸！超萌女兒神來一手 「基迷」爹地蒙眼接到界外球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基今天以2：3不敵光芒隊之戰，一位父親面對朝自己方向而來的界外球準備接球，坐在自己肩上的調皮女兒，算準時機、遮住他的雙眼，成為場邊有趣焦點。圖／截圖自轉播畫面
洋基今天以2：3不敵光芒隊之戰，一位父親面對朝自己方向而來的界外球準備接球，坐在自己肩上的調皮女兒，算準時機、遮住他的雙眼，成為場邊有趣焦點。圖／截圖自轉播畫面

洋基今天以2：3不敵光芒隊之戰，全場最精彩接殺出現在觀眾席上，一位父親面對朝自己方向而來的界外球拿出手套準備接球，最大挑戰卻來自坐在自己肩上的調皮女兒，算準時機、遮住他的雙眼，而這位父親蒙眼狀態下仍完成這記接球，躍上多家媒體、社群版面。

這幕有趣畫面連MLB官方X都轉貼，留言寫著：「爸爸可以辦到任何事情」，只見一位穿著洋基條紋球衣的父親，穿著藍色洋裝、綁著包頭的超可愛女兒，則是雙腿跨坐在他的肩上，面對朝他們方向飛來的界外球，父親右手環住女兒雙腿避免重心不穩跌落，戴著手套的左手則是準備接球。

意外場面來自女兒的神來一手，就在球逼近時，她用可愛的小手手遮住父親雙眼，臉上盡是鬼靈精怪的小表情，而這位父親驚險中仍完成這記接殺，想盡辦法夾緊這顆球避免落下。

這記由女兒自製的「no-look catch」美技，躍上多家媒體、社群版面，美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）寫道：「最喜歡她的第一反應不是要接球或躲球，而是在球快接近時遮住爹地的眼睛。」他也在這則貼文下方協尋這位父親，「如果有人認識他，請告訴他44Pro（球具廠商）想提供他一個新手套。」

MLB 光芒 洋基

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