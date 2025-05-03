MLB／水手捕手羅利獨居全壘打王 華裔投手讚：他全方位

近況火熱的水手隊，今天靠著重砲捕手羅利（Cal Raleigh）雙響砲領軍，以13：1轟垮遊騎兵隊，拉出一波5連勝，羅利也獨居大聯盟全壘打王。

4局上羅利敲出陽春砲，5局上面對低角度曲球，單手撈出滿貫全壘打，本季累積12轟，領先洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）和響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的10轟，獨居大聯盟全壘打王。

羅利受訪時被問到獨居全壘打王的心情，他笑說：「現在才五月，不過我會繼續努力維持住。」

水手華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）今天先發6.1局，只被敲1安，投出8K，沒有失分，賽後受訪時稱讚捕手搭檔羅利，「他就是全方位的存在。打擊、領導力、謙遜、對休息室的意義，對西雅圖球迷的意義，我不想把他誇過頭，不然他會飄起來。」

水手自4月10日以來15勝4敗，是大聯盟這段期間戰績最佳的球隊，近期這波5連勝，場均得分高達9.6分。目前水手戰績19勝12敗，暫居美聯西區第1，領先第2的運動家隊2場勝差。

Cal Raleigh now leads MLB in home runs pic.twitter.com/frLp0ZW5wO — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年5月3日

CAL RALEIGH GOES GRAND 🔥



His second homer of the night and his league-leading 12th bomb! pic.twitter.com/BeuR0huQYg — MLB (@MLB) 2025年5月3日