快訊

怕賴總統成「麻煩製造者2.0」？美外交專家籲川普「管管台灣」

張麗善為何惹眾怒？她連擲7個聖杯當上「爐主」...地位尊崇、還有這任務

5月轉運當頭！這幾個生肖默默暴富、迎來全方位好運

MiLB／運動家投手總監看沙子宸優勢 「隧道效果」讓打者頭痛

中央社／ 洛杉磯2日專電
美國職棒運動家小聯盟1A台灣投手沙子宸（前）賽前練投，翻譯翁卓群（後）協助訓練。中央社
美國職棒運動家小聯盟1A台灣投手沙子宸（前）賽前練投，翻譯翁卓群（後）協助訓練。中央社

運動家小聯盟投手總監麥費朗觀察，台灣投手沙子宸能用「攻擊模式」掌控比賽節奏，不同球種達成「隧道效果」讓打者頭痛。

美國職棒運動家農場投手統籌教練麥費朗（MikeMcFerran）接受中央社訪問，分享他對小聯盟1A台灣投手林維恩與沙子宸的觀察。

21歲的沙子宸旅美第3季，開季至今1個月繳出漂亮成績，投20.2局，三振數高達29次，責失僅2分，防禦率0.87，暫居加州聯盟防禦率王。

總管小聯盟數十名投手的麥費朗在各層級巡迴，近日隨著1A史塔克頓港口隊（Stockton Ports）客場出賽，現場觀察投手表現之外，也與選手開會討論近期優缺點，提出改善方案。

麥費朗分享，在運動家體系下，一直灌輸給投手的一個觀念，那就是「投手要有能力引導打者出棒，並投出自己最優勢的球路」，而沙子宸是在球隊之中，吸收這個觀念最徹底，也是執行度最佳的投手。

美國職棒運動家隊農場投手總監麥費朗（Mike McFerran）接受中央社訪問，分享他對台灣投手林維恩與沙子宸的觀察。中央社
美國職棒運動家隊農場投手總監麥費朗（Mike McFerran）接受中央社訪問，分享他對台灣投手林維恩與沙子宸的觀察。中央社

「引導打者出棒」的概念在於不閃躲，主動出擊，逼打者揮棒。麥費朗說沙子宸在場上會進入「攻擊模式」，與打者對決的時候，能掌握主控權，控制比賽節奏。

在投球的技術上，麥費朗說，沙子宸與林維恩的優點非常相似，差別只在沙子宸是右投，林維恩是左投。

麥費朗說，沙子宸出手角度有很強的欺敵效果，他的直球軌跡以很平的角度飛行，「這是我們非常滿意的特質，因為這樣通常會有很棒的壓制效果，而他也確實投得出來。」

除了快速球能投得又直又平，沙子宸擁有伸卡、變速、滑球等多種武器，麥費朗指出，沙子宸不同的球種達成「隧道效果」，也就是出手的軌跡非常類似，直到接近本壘板才發生變化，令打者難以判斷。

小聯盟 沙子宸 運動家

延伸閱讀

MiLB／看好林維恩上大聯盟 投手總監：球路欺敵效果強大

現場直擊沙子宸旅美第二年擺脫青澀 壘上有人投不好大課題

MiLB／林維恩20局飆31K球隊三振王 總教練頻頻召見灌雞湯

MiLB／鄭宗哲連5場敲安還演盜壘 林維恩5局失3分

相關新聞

MLB／自評接近宰制日職時期 山本由伸收單月MVP「上網看到的」

道奇隊今天在一場超級投手戰以2：1險勝勇士隊，山本由伸上演6局的完全壓制，賽後他也自評，目前投球狀態已經相當接近在日本主...

MiLB／看好林維恩上大聯盟 投手總監：球路欺敵效果強大

美國職棒主掌運動家小聯盟投手發展的總監麥費朗分析，19歲台灣左投林維恩具備成為大聯盟投手的條件，尤其是投球出手角度的欺敵...

MLB／格林成為首位第9局單局2轟球員 老虎教頭：巨大的夜晚

老虎隊格林（Riley Greene）今天創造歷史，成為大聯盟首位第9局單局2轟的球員，幫助老虎以9：1擊敗天使隊。 8局打完雙方戰成1：1平手，9局上天使終結者簡森（Kenley Jansen

MLB／官網分析李政厚特殊打擊姿勢 融合大谷翔平等3名強打

巨人隊南韓強打「風之孫」李政厚今年開季繳出好成績，大聯盟官網也撰文介紹他的特殊打擊姿勢。 報導指出，李政厚揮棒融合3名頂尖打者特色，包含紅襪隊強打狄佛斯（Rafael Devers）的寬站姿、大

MiLB／運動家投手總監看沙子宸優勢 「隧道效果」讓打者頭痛

運動家小聯盟投手總監麥費朗觀察，台灣投手沙子宸能用「攻擊模式」掌控比賽節奏，不同球種達成「隧道效果」讓打者頭痛

MiLB／張弘稜高階1A先發挨轟無關勝敗 李灝宇3A單場2保送

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜今天先發出賽，投3.2局挨1轟、共失4分責失分，無關勝敗；底特律老虎隊3A野手李灝宇今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。