MLB／格林成為首位第9局單局2轟球員 老虎教頭：巨大的夜晚

老虎隊格林（Riley Greene）今天創造歷史，成為大聯盟首位第9局單局2轟的球員，幫助老虎以9：1擊敗天使隊。

8局打完雙方戰成1：1平手，9局上天使終結者簡森（Kenley Jansen）登板，格林一上來就敲出陽春砲，下一棒基斯（Colt Keith）也開轟。2出局後貝耶茲（Javier Baez）再補上一發2分砲，簡森又被敲2支安打，留下2出局二、三壘有人局面退場。

接手的艾德（Jake Eder）投出暴投讓老虎再下一城，接著又投保送形成一、三壘。格林單局第2次上場打擊，將球掃上右外野看台，是一發3分砲。

簡森總計投0.2局被敲6安（3轟），失6分，防禦率飆至6.23，天使苦吞7連敗。

格林5打數3安打，包含2轟，有4分打點。對於成為大聯盟首位第9局單局2轟的球員，格林表示，「我剛剛才知道這件事，還滿酷的，但比賽結束了，明天我們要繼續出賽，爭取再拿一場勝利。」

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）也稱讚格林，「他曾入選明星賽，是我們球隊重要核心，一直打中心棒次，經常對上最難對付的投手，卻總是主動承擔更多責任。當球員這麼努力，就會希望他們能得到回報，今晚對他來說是一個巨大的夜晚。」

Riley Greene delivers a clutch 9th inning go-ahead home run 😤 pic.twitter.com/wSrZ3Tsu5Y — MLB (@MLB) 2025年5月3日