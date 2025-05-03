MiLB／看好林維恩上大聯盟 投手總監：球路欺敵效果強大

美國職棒主掌運動家小聯盟投手發展的總監麥費朗分析，19歲台灣左投林維恩具備成為大聯盟投手的條件，尤其是投球出手角度的欺敵效果強大。

運動家農場投手統籌教練麥費朗（Mike McFerran）接受中央社訪問，分享他對台灣投手林維恩與沙子宸的觀察。

麥費朗總管小聯盟數十名投手的發展與培育，在各層級巡迴隨隊，現場觀察投手表現之外，也與選手開會討論近期表現的優缺點，提供改善方案。

麥費朗接受中央社訪問當天，剛與林維恩、翻譯宋懿及投手教練戈特（Jim Gott）一起開會。

麥費朗直接向林維恩提問「你認為最近遇到什麼問題？」林維恩回答：「我感覺第一球的好球率下降，我有點想要避免被打，尤其是直球。」

麥費朗說，選手往往是最瞭解自己問題的人。他告訴林維恩，做自己最重要。麥費朗說：「我們告訴他，你要像以前一樣，主動攻擊打者，不要改變你的比賽方式，不要害怕被打。」

他透過一些數據指標檢視投手如何對決打者，在什麼樣的球數下，結果是成功或是失敗，從中找出原因，幫助投手未來更穩定，例如是什麼原因讓他們陷入亂流，提早抓出問題，進行修正和改善。

林維恩開季1個月，20局投出31次三振，防禦率2.70，繳出漂亮成績單。

美國職棒運動家隊農場投手總監麥費朗（Mike McFerran）接受中央社訪問，分享他對台灣投手林維恩與沙子宸的觀察。中央社

麥費朗說：「我們一直以來看得出來他有很大的潛力，現在開始展現出來，他在場上有強烈的求勝態度，他的投球有強大的欺敵效果，包括出手的角度和位置，整體而言，球路上的表現都具備我們想要的特質。」

麥費朗說，林維恩有全方位的球種，出手角度很有欺敵效果，心理素質很強、很有自信。

1A總教練高達（Javier Godard）鼓勵林維恩，明年就有機會上大聯盟。麥費朗說，身為農場投手總監，「我們看的是球員在場上表現，這是我們最重視的事情，至於誰會升上去，不是我們說了算，那是球團高層的決定」。

麥費朗說，林維恩是球團非常看好的投手，絕對有能力可以走到那一步，但「明年會不會升上去，我不知道，這不是我決定的。但總體來說，他是一個有機會上大聯盟的選手，他也朝著這個方向在努力」。