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MLB／自評接近宰制日職時期 山本由伸收單月MVP「上網看到的」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸上演6局的完全壓制，賽後他自評目前投球狀態已經相當接近在日本主宰時期。 路透
山本由伸上演6局的完全壓制，賽後他自評目前投球狀態已經相當接近在日本主宰時期。 路透

道奇隊今天在一場超級投手戰以2：1險勝勇士隊，山本由伸上演6局的完全壓制，賽後他也自評，目前投球狀態已經相當接近在日本主宰時期。

山本前5局投完仍讓勇士的安打掛蛋，包括第2局面對莫菲（Sean Murphy）擊出擊球初速106.4哩正面強襲球，他展現靈敏反射神經直接收進手套。山本直到6局下、兩出局，才被萊里（Austin Riley）揮出二壘打，挑戰無安打比賽破功。

「要維持（無安打）到第9局是很困難的事，所以我完全沒想到這件事。」山本坦言，腦中並未閃過挑戰無安打比賽的念頭，此役最終以91球完成6局投球，僅被敲1安打、無失分，送出6次三振，收下本季第4勝。

這場投完，山本防禦率是鬼神般的0.90，居大聯盟防禦率榜領先，本季累積40局投球只被敲出24安打、送出49K，僅失7分（責失4分），在最高殿堂大秀三屆日本澤村賞的強投本色。

山本也認為，目前的狀態非常接近在日本宰制時期，「我的投球形態一直都是積極進攻好球帶，去年我沒有太多球路可以投進好球帶挑戰打者，因此沒能繳出太多優異的比賽內容，造成許多麻煩，但今年各種球路都維持在穩定的狀態，我認為這是今年至今有這樣表現的原因。」

大聯盟今天才剛公布3、4月MVP得主，國聯單月最佳投手由山本由伸拿下，被問到是如何知道此事，他笑答：「其實沒有被通知，我是在網路上看到的。」

勇士 大聯盟 山本由伸

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