MiLB／張弘稜高階1A先發挨轟無關勝敗 李灝宇3A單場2保送

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜今天先發出賽，投3.2局挨1轟、共失4分責失分，無關勝敗；底特律老虎隊3A野手李灝宇今天沒有敲出安打，兩度選到保送上壘。

海盜隊高階1A今天與芝加哥白襪隊交手，海盜隊派出23歲台灣投手張弘稜先發，張弘稜1局上1人出局後投出保送、被敲出二壘安打，接著連抓2個出局數、沒有失分。

張弘稜2局上1人出局後有狀況，接連被敲2支二壘安打失掉1分，因犧牲短打、隊友守備失誤再掉1分；3局上張弘稜被首名打者敲出陽春砲，4局上再接連被敲3支安打掉分，2人出局、球隊8比5領先時退場。

張弘稜今天總計用59球投3.2局，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉5分（4分責失分），賽後防禦率5.49。

海盜隊比賽前半段積極搶分，1到5局、局局得分，2局下一口氣攻下6分、奠定勝基，終場以11比9拿勝，張弘稜無關勝敗。

底特律老虎隊3A今天與波士頓紅襪隊3A交手，老虎隊陣中台灣野手李灝宇先發打2棒、守三壘，李灝宇1局上敲出滾地球形成雙殺出局，4局上選到保送上壘，6局上敲出中外野方向飛球出局，8局上再選到四壞保送。

李灝宇今天2打數沒有安打，選到2次四壞保送， 賽後打擊率2成20；老虎隊僅在6、8局各拿1分，終場以2比5吞敗。