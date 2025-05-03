快訊

十分老街附近傳火警！台鐵平溪線列車延誤

王力宏爆舞台事故！演唱會剛開就出事 驚險畫面曝光！

新竹關西小鎮驚爆命案！ 男遭3惡煞闖入住處圍毆慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／季中改當眼鏡俠 道奇孟西：有幫助我都願意嘗試

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊三壘手孟西今天戴上了一副眼鏡，原因是要矯正散光看能否改善低迷的打擊。 路透
道奇隊三壘手孟西今天戴上了一副眼鏡，原因是要矯正散光看能否改善低迷的打擊。 路透

道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）今天戴上了一副眼鏡，但他視力並不差，實際上比1.0更好，原因是要矯正散光，「只要能有一點幫助的東西，我都願意試試看。」孟西說。

孟西在美國時間4月30日的比賽就已經悄悄戴上，當時是有矯正的太陽眼鏡，所以沒太多人注意，而他當天4打數2安打，包含敲出本季首轟及一支三壘打。

孟西解釋，自己的右眼有散光，因此左眼主導性較強，但作為左打者在打擊時右眼較接近投手，因此決定嘗試配戴眼鏡。

雖然前一場比賽結果看起來有發揮效用，不過也可能是孟西近期調整揮棒帶來的幫助，他在4月13日起曾經歷11場僅敲出4支安打低潮，但27日開始4場比賽敲出5支安打

「我的揮棒感覺越來越接近理想狀態，」孟西表示：「還有很多地方需要修正，尤其是在某些情境下要更好。這還在調整中，但現在至少球已經能往前飛了。」今天他仍決定繼續戴上眼鏡，但結果是3打數無安打。

隊友赫南德茲（Enrique Hernandez）也曾在去年季中發現右眼散光，開始改戴眼鏡，經過一段時間才適應視覺轉變，他在明星賽前打擊率僅1成91，但上半季最後一個系列賽開始戴上眼鏡，下半季繳出2成74打擊率。

孟西 明星賽

延伸閱讀

MLB／洋基新王牌！弗里德6勝0敗、防禦率1.01夢幻開季

MLB／官網分析李政厚特殊打擊姿勢 融合大谷翔平等3名強打

MLB／山本由伸贏下超級投手戰奪第4勝 3MVP僅大谷沒幫忙

MLB／山本由伸6局封鎖勇士ERA剩0.90 美媒：展示百億投手價值

相關新聞

MLB／自評接近宰制日職時期 山本由伸收單月MVP「上網看到的」

道奇隊今天在一場超級投手戰以2：1險勝勇士隊，山本由伸上演6局的完全壓制，賽後他也自評，目前投球狀態已經相當接近在日本主...

MLB／山本由伸贏下超級投手戰奪第4勝 3MVP僅大谷沒幫忙

道奇隊今天展開與勇士隊的客場3連戰，雙方先發投手上演精彩抗衡，山本由伸技高一籌，先發6局僅被敲1安打、無失分，率領道奇以...

MLB／洋基新王牌！弗里德6勝0敗、防禦率1.01夢幻開季

弗里德（Max Fried）不僅是4月最佳投手，在5月的首次登板又有著7局僅被敲1支安打、無失分演出，幫助洋基隊以3：0...

MLB／官網分析李政厚特殊打擊姿勢 融合大谷翔平等3名強打

巨人隊南韓強打「風之孫」李政厚今年開季繳出好成績，大聯盟官網也撰文介紹他的特殊打擊姿勢。 報導指出，李政厚揮棒融合3名頂尖打者特色，包含紅襪隊強打狄佛斯（Rafael Devers）的寬站姿、大

MiLB／張弘稜高階1A先發挨轟無關勝敗 李灝宇3A單場2保送

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜今天先發出賽，投3.2局挨1轟、共失4分責失分，無關勝敗；底特律老虎隊3A野手李灝宇今...

MLB／季中改當眼鏡俠 道奇孟西：有幫助我都願意嘗試

道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）今天戴上了一副眼鏡，但他視力並不差，實際上比1.0更好，原因是要矯正散光，「只要能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。