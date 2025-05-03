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MLB／山本由伸贏下超級投手戰奪第4勝 3MVP僅大谷沒幫忙

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇與勇士上演投手戰，山本由伸技高一籌，先發6局僅被敲1安打、無失分，率領道奇以2：1險勝，取得6連勝。 路透
道奇與勇士上演投手戰，山本由伸技高一籌，先發6局僅被敲1安打、無失分，率領道奇以2：1險勝，取得6連勝。 路透

道奇隊今天展開與勇士隊的客場3連戰，雙方先發投手上演精彩抗衡，山本由伸技高一籌，先發6局僅被敲1安打、無失分，率領道奇以2：1險勝，取得6連勝。繳出6局失2分、狂飆9K的勇士先發投手霍梅茲（Grant Holmes），優質內容結局「問天」，承擔敗投。

山本在前5局投完仍讓勇士的安打掛蛋，包括第2局面對莫菲（Sean Murphy）擊出擊球初速106.4哩正面強襲球，他展現靈敏反射神經直接收進手套。山本直到6局下、兩出局，才被萊里（Austin Riley）揮出二壘打，挑戰無安打比賽破功。

山本最終以91球完成6局投球，僅被敲1安打、無失分，送出6次三振，收下本季第4勝。山本賽後防禦率是鬼神般的0.90，居大聯盟防禦率榜領先，本季累積40局投球只被敲出24安打、送出49K，僅失7分（責失4分）。

霍梅茲也有不俗表現，1局上面對道奇MVP三連星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），賞出3連K，華麗開啟三振秀序曲。

霍梅茲前3局九上九下，道奇打線進入第二輪後， 4局上再以K掉大谷開局，但接下來貝茲、弗里曼都敲安打，赫南德茲（Teoscar Hernández）選到保送擠成滿壘，史密斯（Will Smith）以高飛犧牲打幫助道奇開張分數，6局上貝茲敲出陽春砲，擴大為道奇2：0領先。

雙方都在第7局後啟動換投，山本一退場，馬上開啟勇士的機會，耶茲（Kirby Yates）面對首位打者歐森（Matt Olson）就被敲出陽春砲，勇士追近到1分差。比賽進入9局前遇到雨勢中斷，菲利普斯（Evan Phillips）把關9局下，連飆2K後出現保送，及時讓莫菲（Sean Murphy）擊出投手方向滾地球抓下最後一個出局數。

大谷翔平此役4打數沒有安打、吞下2K，中斷連5場有安打，賽後打擊率下修為2成77。

勇士 道奇

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