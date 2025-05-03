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MLB／官網分析李政厚特殊打擊姿勢 融合大谷翔平等3名強打

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚。 路透
李政厚。 路透

巨人隊南韓強打「風之孫」李政厚今年開季繳出好成績，大聯盟官網也撰文介紹他的特殊打擊姿勢。

報導指出，李政厚揮棒融合3名頂尖打者特色，包含紅襪隊強打狄佛斯（Rafael Devers）的寬站姿、大谷翔平的輕踏步（toe tap）及弗里曼（Freddie Freeman）的上揮式擊球軌跡（uppercut swing path）。

李政厚認為成績出色的原因是擊球時機，「無論投手投什麼球，都是時機的掌握，如果抓對時機，我就能打出理想的擊球品質。」他也笑說揮棒不是父親李鍾範教的，「我爸從不教我怎麼打球，這是我自己調整出來的，而且我和他揮棒動作完全不同，這是我根據自己對棒球的感覺發展出來的，很難用言語說明。」

李政厚。 路透
李政厚。 路透

開放式站姿讓李政厚能清楚觀察投手的出手，據Statcast統計，他目前開放角度為41度，是全聯盟左打者中第5名，李政厚的辨識球種能力也是強項，今年對右投打擊率達0.304，對左投0.342；面對速球0.328，對變化球0.302。

李政厚解釋開放式站姿的好處，「我以前站姿是直的，不像現在側開，成為職業球員後開始面對很多變化球和內角球，所以我就開始調整，並不是刻意想這樣打，而是自然地適應環境。」

李政厚不追求全壘打角度，而是平飛球，本季平飛球率31%，在250名符合規定打席的打者中排前25。李政厚坦言：「我知道我不會是全壘打型打者，所以一直專注在打更多平飛球，從年輕開始，我的身體就像這樣打球，每日訓練目標也是打平飛球。」

巨人 李政厚

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