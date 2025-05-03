MLB／山本由伸6局封鎖勇士ERA剩0.90 美媒：展示百億投手價值

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸今年頻開無雙模式，今天再度演出一場超級好投，面對勇士隊先發6局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振。 路透
山本由伸今年頻開無雙模式，今天再度演出一場超級好投，面對勇士隊先發6局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振。 路透

道奇隊日籍投手山本由伸今年頻開無雙模式，今天再度演出一場超級好投，面對勇士隊先發6局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振，鬼神般的防禦率再下修為0.90。

山本由伸以91球完成6局投球，他在前5局投完仍讓勇士的安打掛蛋，包括第2局面對莫菲（Sean Murphy）擊出擊球初速106.4哩正面強襲球，他展現靈敏反射神經直接收進手套。山本直到6局下、兩出局，才被萊里（Austin Riley）揮出二壘打，挑戰無安打比賽破功。

大聯盟今天剛宣布山本是3、4月國聯最佳投手得主，而他進入5月依然強勢，至此今年累積40局投球僅失7分（責失4分）。「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）寫道：「山本由伸證明了為何道奇要在他身上花3.25億美元（約台幣100億），他今晚對勇士投6局只被敲1安打，今年球季累積40局僅被敲24支安打、49K，防禦率0.90。」

勇士先發投手霍梅茲（Grant Holmes）表現也不俗，繳出6局失2分優質先發，賞出9K。4局上雖以三振大谷開局，但貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都敲安，赫南德茲（Teoscar Hernández）選到保送擠成滿壘，史密斯（Will Smith）以高飛犧牲打幫助道奇開張分數，6局上貝茲敲出陽春砲，擴大為道奇2：0領先。

道奇7局下啟動換投，馬上開啟勇士的機會，耶茲（Kirby Yates）面對首位打者歐森（Matt Olson）就被敲出陽春砲，勇士追近到1分差，比賽進入9局前遇到雨勢中斷。

勇士 道奇

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